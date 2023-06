La Garrotxa segueix dalt del podi de les comarques amb la millor nota mitjana de les. Des de fa molts anys, la comarca se situa a les posicions davanteres del rànquing que ofereix elun cop passades les PAU. La conselleria recull tots els resultats per comarques i calcula la mitjana de cada territori.Enguany, la Garrotxa ha estat, només superada per al Pla de l'Estany. Els alumnes garrotxins que han fet la Selectivitat 2023 han aconseguit una mitjana del, només vint dècimes per sota dels alumnes de la comarca veïna i mig punt per sobre de la. Es dona el cas que l'any passat, les dues comarques també van ocupar les dues primeres posicions del rànquing , però amb les posicions intercanviades.Aquest 2023, a més del Pla de l'Estany i la Garrotxa, també han tret una mitjana alta els alumnes del(7,029) i de l'(7,017). De fet, són les úniques quatre comarques de tot Catalunya que han superat el 7.Segons les dades del Departament de Recerca i Universitats,t. 185 dels 186 garrotxins que s'hi van presentar, van treure un 5 o més. La nota mitjana de l'expedient de Batxillerat dels alumnes de la comarca també és alta i se situa alA més de ser la segona comarca amb millors resultats a les PAU 2023, la Garrotxa aquest any també ha estat on s'hi ha donat la millor nota: es tracta d'un 10. El va aconseguir la Carla Vendrell, estudiant d'Olot i que pròximament estudiarà Dret