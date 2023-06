​Acció Climàtica crea una guia tècnica perquè la construcció de vies verdes sigui més sostenible

Un operari fent manteniment de la via verda de Santa Pau. Foto: Pau Masó

No perdre temps a les administracions

vol que el disseny i construcció de les vies verdes segueixi criteris sostenibles i sigui respectuós amb el medi ambient. Per això, el Departament ha presentat aquest dimecresdirigida a organismes i institucions com a "marc normatiu" sobre els criteris de sostenibilitat i respecte mediambiental que han de seguir les vies verdes de Catalunya.El document anomenat "" ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona, el Consorci Vies Verdes i el Consorci Besòs-Tordera. La iniciativa s'ha presentat aquest dimecres a la Garrotxa, concretament a la via verda que connecta Santa Pau amb la Fageda d'en Jordà, la qual té més de 100.000 usuaris anuals. "El que volem és donar unes orientacions de construcció per tal que l'usuari que n'ha de sortir beneficiat d'aquestes infraestructures sàpiga que també pot gaudir de la biodiversitat i que ho fa amb el màxim respecte cap a aquesta", ha explicat, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. La guia està dirigida a tècnics i institucions que siguin promotors de vies verdes. No és un document per a l'usuari, sinó per al constructor o promotor de la infraestructura. Vol ser una mena de marc normatiu i inclou mesures i criteris perquè les vies siguin. Per exemple, es descriu quins materials s'han d'utilitzar, què cal fer amb la il·luminació quina ha de ser la permeabilitat del sol, com es gestiona la senyalística, com el traçat ha de respectar al màxim la biodiversitat, etc.Tots aquests criteris de moment no seran obligatoris, tot i que no es descarta que més endavant puguin ser normatius: "La voluntat és que en un primer moment la guia sigui orientativa, però més endavant", exposa Vilahur, qui també assegura que incorporar aquests criteris als projectes de vies verdes no vol dir encarir-los, sinó "fer-los més ben fets".Per al gerent de Vies Verdes de Girona,, la guia també ha de servir perde l'administració: "Sovint ens ha passat que hem començat a redactar el projecte, ens hem posat a treballar i a posteriori hem hagut de refer, retocar, millorar a partir de les aportacions que ens han fet aquestes administracions superiors. Eines com la que presentem avui ens han de permetre justament el contrari". Treballar d'inici amb els criteris que recull la guia ha de permetre que els projectes que es presentin no s'hagin de tornar a modificar per incloure-hi criteris sostenibles. "El que ens han de permetre és posar unes regles del joc més clares i evitar-nos anades i vingudes, que com sabeu en l'administració el temps és or. Molt sovint, en el cas de vies verdes o d'aquest tipus d'infraestructura, anem condicionats a subvencions per poder executar. Qualsevol imprevist retard pot provocar que puguis no complir terminis i les subvencions es poden perdre", diu Planas.La nova guia ja s'aplicarà en les noves promocions de vies verdes que es facin a Catalunya i es presentarà als Ajuntaments, Consells Comarcals o Diputacions que, a partir d'ara, vulguin impulsar noves infraestructures d'aquesta mena. No està previst, a no ser que sigui de força major, reformar els projectes ja executats, en part perquè la majoria ja incorporen moltes de les mesures que inclou la nova guia d'Acció Climàtica.