​Denuncien que l'institut escola Greda d'Olot està «desbordat» i que no queda espai per als alumnes

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l' institut escola la Greda d'Olot denuncia que el centre està "desbordat". L'AFA assegura en un comunicat que l'edifici no té capacitat per encabir elsque a partir del setembre que ve començaran el curs. El problema, explica el president de l'entitat,, és que els barracons que Educació va prometre al centre no estaran en funcionament fins el gener de 2024. Cal tenir en compte que la Greda comptarà amb 62 infants i joves més que el curs passat i, a més, es tracta d'un. Actualment, l'escola institut ja té dificultats i Gamboa alerta que s'estan fent servir espais com la sala de professors, la biblioteca o el menjador com a aules de desdoblament.Des de l'AFA denuncien els incompliments del Departament d'Educació i lamenten que "no hagi estat a l'altura", malgrat que l'increment d'alumnes estava previst des de 2020. Tot plegat, assegura Gamboa, afecta negativament al projecte educatiu que té el centre. Per tot plegat, des de l'AFA"el més aviat possible" per tal que el curs vinent comenci amb normalitat.Des de l'entitat asseguren queper tal de donar cabuda a tots els estudiants nous que entraran aquest curs. En concret, s'ha proposat l'aula de tecnologia, el laboratori, el gimnàs o el menjador per fer desdoblaments.Gamboa, però, no veu viable aquesta solució, ja que provocaria que els estudiants de tecnologia i laboratori no podran fer "de manera adequada" les classes. L'escrit acaba exigint la "solució provisional" dels barracons i que s'agilitzi l'ampliació i millora del centre.L'es va obrir el 2020 després d'anys sota el nom d'Escola Llar i acollint només alumnes fins a Primària. El pas a incorporar estudis de secundària es va fer amb discrepàncies entre Educació i l'Ajuntament d'Olot. Recentment, i sobretot durant la campanya electoral de les últimes eleccions municipals, es va posar sobre la taula la proposta de traslladar el centre al barri de Sant Miquel , un opció que, de moment, ni l'escola, ni l'AFA, ni el Departament han valorat públicament.