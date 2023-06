​Circ a la Plaça a Olot 2023: espectacles, horaris i dies

Dimecres 5 de juliol: viatge als anys seixanta

Dimecres 12 de juliol: el desordre fet circ

Dimecres 19 de juliol: la lluita entre l'individu i el grup

L'estiu a Olot és sinònim de. Per als olotins ja és una tradició anar el dimecres a la plaça de Braus a veure circ a la fresca. Durant el mes de juliol, Olot Cultur a organitza el cicleque compta amb tres espectacles dedicats, sobretot, al públic familiar i que serveixen també com a punt de trobada del públic garrotxí.Cada dimecres de juliol a lesde manera gratuïta es podrà veure un espectacle circense a la. Però, quins són els espectacles que es veuran aquest estiu? Quins dies tindran lloc? Aet resumim aquella informació clau perquè no et perdis cap detall d'una de les iniciatives culturals més exitoses de l'estiu olotí.La primera de les tres cites del Circ a la Plaça farà viatjar el públic al passat, concretament als anys seixanta i setanta. Tres acròbates i malabaristes protagonitzen una història quotidiana en què tres persones es troben al voltant d'una taula esperant una trucada de feina. Sota el nom de Kasumay, la companyia Circ Los , reflexiona a través del seu espectacle sobre les personalitats i el comportament de les persones. L'espectacle té una durada deLa companyiapresentarà un espectacle a Olot en què es posa ordre al desordre. Porta per títol Potser no hi ha final i la creació parteix del no-res: a partir d'un escenari desordenat on els actors arriben tard i el músic no hi és, s'explicarà com tres acròbates desfan aquest embolic inicial a ritme de rock i a través d'acrobàcies sobre taula, verticals, bàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio. L'espectacle té una durada de 50 minuts.L'última cita del Circ a la Plaça serà la més internacional, ja que comptarà amb una companyia estrangera,de Bèlgica. A través del seu espectacle Exit, la companyia vol explicar les relacions i tensions que hi ha entre l'individu i el grup. L'obra combina el risc amb la dansa a través de la fusió del moviment, l'acrobàcia i l'equilibri. L'espectacle té una durada de 60 minuts.