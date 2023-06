​Apareixen una vintena de fanals amb els cables de la llum arrencats al polígon Les Mates d'Olot

del polígon industrial Les Mates d'Olot han aparegut ambaquest dilluns. Això provoca un problema considerable, ja que alguns dels fanals no sabotejats poden veure's també afectats. De moment, la Brigada ja treballa per intentaral més aviat possible l'enllumenat en aquesta zona, ubicada entre els carrers Pep Ventura i Mestre Falla, però es dona per fet que. El motiu és que els operaris han de revisar fanal per fanal i comprovar si està malmès o si està afectat per altres que sí que ho estan. Des de laja s'investiguen els fets, però demanen laper intentar identificar els responsables.Els fets s'han produït aquest passat cap de setmana i des de l'també es fa una crida als testimonis que hagin vist alguna cosa a posar-se en contacte amb el consistori o amb la policia.