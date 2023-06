​Olot engega una iniciativa que busca posar en comú les experiències vitals de dones immigrants a través de la ceràmica

Altres propostes similars

ha posat en marxa el. Es tracta d'una iniciativa que busca la interrelació entrede la ciutat, mentre treballen i elaboren peces de. El tret comú entre totes elles -un total de 23- és que han vingut de fora i, en molts casos, amb situacions complicades. Laés una de les participants. És de l'Equador i assisteix a totes les sessions. Explica que li va molt bé per conèixer cultures d'altres països i també perquè l'ajuda a distreure's, ja que no troba feina. Amb ella, altres dones busquen aquesta interrelació per posar en comú, mentre elaboren elements de ceràmica. Tot plegat, a partir de les indicacions de l'artistaA mitjans d'octubre ladelexposarà unes peces especials. Seran les de l'artista i terapeuta colombiana María Camila Sanjinés. Seran entre cinc i sis obres de ceràmica, que combinaran altres elements, però que seran el resultat de quatre sessions amb dones immigrants que viuen a Olot. A partir de les trobades, Sanjinés recull les inquietuds i les experiències vitals d'aquestes dones que comparteixen aula durant dues hores i que treballen a través de la ceràmica el que volen expressar.Es tracta del Projecte Fang, que vol relacionar aquestes dones que, majoritàriament, han viscut situacions complicades i que es troben residint a la capital de la Garrotxa., assenyala Sanjinés.Durant la classe, parlen, expliquen el que senten i el que han viscut i, a partir de la temàtica que els dona Sanjinés, fan una peça de ceràmica. Aquests elements seran els que farà servir l'artista colombiana per elaborar l'exposició., assenyala.Sanjinés explica que ella comprèn "molt bé" el sentiment que tenen aquestes dones, que en molts casos fa pocs mesos que han arribat a "una ciutat nova amb una cultura diferent". És el cas de la. Viu amb tres fills a Olot i en té dos més a l'Equador. Explica que venir a les sessions li serveix per distreure's i conèixer gent que està en una situació similar a la seva.Va ser alson li va parlar d'aquestes trobades i explica que li han anat molt bé. Espera que l'experiència es pugui repetir, perquè li permet trobar-se amb altres persones amb cultures diverses, però que comparteixen el fet d'haver vingut d'altres països del món i viure a Olot.L'exposició que es farà a l'octubre a partir d'aquestes trobades no és una novetat. De fet, des dels Museus d'Olot han tirat endavant iniciatives que tenen moltes coses en comú amb el Projecte Fang. Per exemple, s'han fetque interactuen amb joves d'institut i que a partir d'un treballa artístic sorgissin coincidències.El resultat de les trobades es podrà veure a la Sala Oberta 3 del Museu de la Garrotxa amb una exposició que va més enllà de mostrar les obres de Sanjinés. La idea, explica el conservador dels Museus d'Olot,, és que hi hagi una interacció amb el públic. "La idea és que el visitant aporti la seva opinió i el seu punt de vista", ha assenyalat.