​Els Túnels de Bracons estaran tres mesos en obres aquest 2023

Tram del Túnel de la Codina on s'aprecia un petit alçament de l'asfalt que és fruit del moviment de terrres Foto: TYPSA

Un tub de drenatge del Túnel de la Codina completament aixafat i obturat, fet que provoca el mal funcionament del drenatge de la zona. Foto: TYPSA

Dotze setmanes sense tallar la circulació ambdós sentits

Filtracions d'aigua

La paret amb filtracions que s'haurà d'arreglar Foto: TYPSA

360 accions de manteniment a l'any

El Túnel de Bracons viurà aquest any el període d'obres més llarg des que es va inaugurar el 2009. Tal com va avançar NacioGarrotxa , el 2019 es van detectar moviments de terres i filtracions d'aigües que han suposat afectacions estructurals al. Ara, Territori ha licitat les obres i està previst que aquest 2023 es portin a terme Els treballs costarani es preveu que comencin aquesta segona meitat d'any. Les obres serviran perque han aparegut a una de les voreres del Túnel de la Codina i també a un punt de la calçada direcció Olot, just abans d'arribar a l'aqüeducte de la Vall d'en Bas.Segons els informes tècnics, als quals ha tingut accés, es conclou que les patologies al túnel de la Codina són, "essent el principal l'aportació d'aigua al subsòl en materials expansius a causa del mal funcionament del sistema de drenatge del túnel sota la solera". Per aquesta raó, també s'actuarà en la millora del drenatge que també s'ha vist afectat pels moviments de terres que han provocat les deformacions.Segons indiquen els documents tècnics,i tindran tres fases. En tot moment es mantindran els dos sentits de circulació, però sí que sempre es tallarà un carril, primer el sentit Vic i després del de sentit Olot. A la tercera fase, però, s'ocuparan els dos carrils exteriors del túnel de la codina i es col·locaran pilones tipus "new jersey" per separar el carril interior, per on passarà el trànsit. Durant les obres, el pas per aquest punt del túnel haurà de ser a 40 quilòmetres per hora.A més d'arreglar la calçada i la vorera malmesa pel moviment geològic, durant els últims anys tambéque s'aprofitarà per arreglar durant les obres d'aquest 2023. Les filtracions se situen a prop del punt de les obres en sentit Vic i està previst la instal·lació d'un tub que reculli les aigües de les filtracions detectades a la volta del túnel i les enviï al col·lector d'infiltracions.Aquest tram on s'han detectat les filtracions té unesi, segons els informes, "es conclou que els tubs de drenatge existents ubicats als extrems de la base del túnel es troben actualment obturats per precipitació de sals". Els mateixos documents recullen que després de diferents inspeccions es va poder determinar que diversos episodis de pluja van acumular aigua darrera el revestiment amb làmina fins que l'aigua va vessar per sobre del mur lateral arribant a la calçada, "fet que suposaper als usuaris de la carretera".Les obres que es faran aquest 2023 estan totes situades al Túnel de la Codina dede llargada i un dels més llargs del conjunt de deu túnels que inclou l'eix Olot-Vic. Els treballs d'aquest 2023 s'afegiran al seguit de restriccions que des de fa anys el Centre de Control de Carreteres programa per al manteniment de la via. Les obres al Túnel de la Codina són les més importants que s'hauran fet en els tretze anys d'història de la carretera, per on passen diàriament uns. Des dels seus inicis, la infraestructura ha anat acompanyada d'actuacions contínues de manteniment.Es calcula que cada any es porten a terme, de les quals un centenar requereixen talls de trànsit a la via. Són els talls nocturns que es troben sovint molts conductors que utilitzen la carretera que connecta la Garrotxa i Osona. Tot i aquest manteniment, no s'ha pogut evitar que hagin aparegut patologies estructurals com les del Túnel de la Codina. La Generalitat destina anualment unsal manteniment d'aquesta xarxa viària que connecta la Garrotxa i Osona.