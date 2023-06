​Circ, Música al Parc i una nova activitat familiar: totes les novetats de la Cua del Drac d'Olot 2023

Un nou joc a Can Trincheria

Olot ja ha destapat la programació cultural d'estiu. Es tracta, com sempre, de l'anomenada. Aquest 2023 la programació segueix una línia continuista, però presenta algunes novetats.Una de les activitats més esperades és el. Com sempre tindrà lloc els dimecres de juliol a la plaça de Braus. El cicle gratuït s'inaugurarà el 5 de juliol i seguirà els dimecres 12 i 19. Una altra de les activitats més seguides és la, la qual permet gaudir de música en directe i a la fresca els diumenges al Parc Nou. Els concerts es desenvoluparan aquest any entre el 23 de juliol i el 20 d'agost i hi actuaran artistes com Dani Jané i Marta Casals, el quartet Alaire, el cantautor garrotxí Guillem Ballaz o Hugo Arán.La principal novetat de la Cua del Drac 2023 serà una. Es tracta d'una proposta per gaudir en família i que s'inspira en el tradicional joc del Cluedo. Sota el nom "S'ha comès un delicte a Can Trincheria. Qui ha estat?" es vol descobrir el perill que corren les obres d'art de l'edifici olotí.Eli elacolliran diferents exposicions durant els mesos d'estiu. Una d'elles és "La ira. Els pecats capitals", una mostra amb fons del Museu que es combinarà amb peces de la Fundació Vila Casas. Es podrà veure a partir del 7 de juliol al Museu dels Sants. Al setembre també s'inaugurarà una exposició al Museu de la Garrotxa sobre artistes locals que van decidir pintar després de la Guerra Civil.Per últim, la Biblioteca Marià Vayreda recuperarà aquest estiuque arribarà a la vuitena edició. El concurs permet als participants guanyar punts i premis amb les lectures que vagin fent. Tota la programació de la Cua del Drac ja es pot consultar aquí