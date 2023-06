Tres plans per celebrar la revetlla de Sant Joan a la Garrotxa

La Nit de les Dones d'Aigua

Arribada de la Flama del Canigó a la Vall de Bianya

Cercavila a Olot

La Garrotxa viurà amb força la revetlla de Sant Joan. Fogueres, sopars populars, espectacles o música seran algunes de les propostes que més es repetiran a barris i pobles de la comarca. Entre les propostes per viure la nit més curta de l'any,us hem seleccionat tres plans per fer a la Garrotxa.Com cada any, Sant Joan les Fonts celebra Sant Joan amb la seva festa major i la tradicional Nit de les Dones d'Aigua, un espectacle musical i lumínic que s'inspira en la llegenda de les dones d'aigua i la nit d'estiu. L'espectacle combina música, dansa, llum i història en el marc inconfusible del pont medieval del poble. L'espectacle serà divendres a les 22:30 h, és gratuït i no necessita reserva prèvia.Des de fa anys, el poble garrotxí és la porta d'entrada de la Flama a la comarca. Desenes de persones vingudes d'altres pobles esperen amb ganes l'arribada al centre cívic de Bianya. Fins i tot, hi participen alguns grups de persones de fora la comarca. Hi haurà berenar i després es distribuirà la Flama a la gent d'Olot, Sant Feliu, Sant Joan les Fonts o les Planes d'Hostoles.La capital de la Garrotxa viurà l'arribada de la Flama del Canigó amb una cercavila pel centre de la ciutat. A les 17:45 arribarà a la plaça del Carme on l'esperarà el gegant Santo Negro i els Ministrers de la Bouera. Tots junts aniran fins al Firal, on a les 18:30 h es repartirà la Flama als barris de la ciutat.