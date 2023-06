​Llocs i horaris de la Flama del Canigó a la Garrotxa

Arribada de la Flama del Canigó 2023 a la Garrotxa

Vall de Bianya – 16:30 h al centre cívic

Castellfollit de la Roca – 16:45 h

Olot – 17: 45 h a la plaça del Carme

Sant Jaume de Llierca – 17:30 h a la zona de l'escola

Argelaguer – 18:15 h al pavelló

Tortellà – 18:15 h

Sant Feliu de Pallerols – a les 19 h a la plaça del Firal

Besalú – a les 19 h al pont vell

Riudaura – a les 19:30 h al centre cívic

Les Planes d'Hostoles - 20 h a la plaça Nova

Mieres – a les 20 h al Torn

Les Preses – a les 20 h a la plaça Major

La Garrotxa és un dels territoris amb més tradició de rebre laque prové de la muntanya de la Catalunya del Nord. Elun grup de corredors pujarà al cim per regenerar la flama i baixar-la fins a Coll d'Ares on un grup de ciclistes agafaran el relleu fins a la. Allà la Flama es repartirà en dos grups de corredors que la portaran a Sant Joan les Fonts i Olot. També hi haurà un grup de ciclistes que la baixaran per la Vall del Llierca fins a Besalú., la resta de pobles de la comarca que no han pogut agafar la Flama a la Vall de Bianya, l'agafaran al Firal i la portaran cap als seus municipis, alguns també en bicicleta o a peu.