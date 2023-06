​Revetlla de Sant Joan 2023 a la Garrotxa: fogueres i activitats

Olot

Laés una de les més especials de l'any i a la Garrotxa això es demostra amb la quantitat i diversitat d'actes que s'organitzen a la comarca al voltant dels dies. Les fogueres, els sopars populars o les discomòbils són protagonistes de la majoria de propostes que fan pobles, entitats i Ajuntaments.A la capital de la Garrotxa l'acte principal serà l'arribada de la. Serà a les 17:45 h a la plaça del Carme. Des d'allà hi haurà cercavila fins al Firal per acompanyar la flama amb el gegant Santo Negro i els Ministrers de la Boera. Al passeig d'en Blai, a partir de les 18:30 h es repartirà la Flama als pobles i barris.Al poble garrotxí s'hi celebrarà per la revetlla la festa major de la localitat. Enmig dels actes populars de la celebració, n'hi ha un que té l'essència màgica de la nit de Sant Joan. És la, un espectacle de llum i so que se celebra al pont medieval i que començarà a les 22:30 h.Un altre dels punts de la Garrotxa on se celebrarà més Sant Joan és a Riudaura. Diverses entitats del municipi han organitzat la pujada de la Flama a partir de les 19:30 h, la lectura del manifest a les 21 h i el sopar de carmanyola. A les 23 h s'encendrài a la mitjanit hi haurà pirotècnia i discomòbil. L'endemà dissabte, se celebrarà l'Aplec de la Font de Joan amb missa, dinar i música amb el grup Farigola i Romaní.Hi haurà sopar de carmanyola al Firal i revetlla tot seguit.El poble celebrarà la revetlla amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 17:30 h a la zona de l'escola, un sopar popular a les 21 h i l'a les 23 h.La Flama arribarà a les 18:15 a la zona del pavelló. A les 21 h s'encendrà la foguera, seguidament es farà el sopar popular i hi haurà revetlla ambAl poble es farà arrosada dissabte al Casino. Es tracta d'una activitat que ja fa 31 anys que se celebra.Hi haurà foguera a les 23:45 h al port vell, la qual s'encendrà amb la Flama del Canigó que haurà arribat al poble a les 19 h.El municipi ha preparat una celebració al carrer que començarà a les 20 h amb l'arribada de la Flama a la plaça Major amb grallers i timbalers. A les 20:30 h s'encendrà la foguera al parc de l'1 d'Octubre i es llegirà el manifest. La festa s'acabarà amb un sopar popular al mateix lloc.A Mieres la Flama arribarà amb bicicleta. A les 20 h se l'anirà a buscar al Torn i es portarà fins al poble amb una. Tot seguit hi haurà sopar popular davant l'Ajuntament i a les 23 h s'encendrà la foguera i es llegirà un manifest.El municipi celebrarà la revetlla a Sant Martí de Llémena,. Ho farà amb un sopar popular a les 21 h i discomòbil.