La cap de l'oposició a Sant Joan les Fonts deixa la política

Sense alcalde sortint a les Planes

La sorpresa de l'anul·lació del ple d'investidura a Olot no va ser l'única que hi va haver a la Garrotxa el passat dissabte en els plens de constitució dels Ajuntaments. A Sant Joan les Fonts, la cap de l'oposició i candidata d'ERC,, no va recollir l'acte de regidora. Rigat no es va presentar al ple i el seu lloc el va ocupar el cinquè de la llista republicana al poble,Rigat ha explicat aque el 9 de juny va prendre la decisió després dels resultats electorals. "He pres aquesta decisió per motius personals, familiars i laborals. Vull destacar que hi ha hagut una campanya de l'equip de govern contra la meva persona, la meva família i la meva empresa. No m'agrada formar part d'un Ajuntament que per tal de tornar a governar, és capaç de fer una campanya tant destructiva", exposa Rigat.La fins ara cap de l'oposició a Sant Joan, com a mínim, per als pròxims quatre anys. Admet que si els resultats electorals haguessin estat uns altres, segurament, la reflexió que ha fet hauria estat una altra: "Una ha d'assumir els resultats i, si fa falta, fer un pas al costat". Tot i això,a liderar el projecte d'ERC al poble d'aquí a uns anys: "No descarto que d'aquí a quatre anys, si em torno a animar, en tornés a formar part. D'aquí a quatre anys potser ja estaré retirada i em podré dedicar al 100% a la política".Isabel Rigat i ERC van aconseguir, un menys que el 2019. Amb els resultats, Rigat va prendre la decisió de deixar la seva carrera política municipal després de presentar-se com a candidata el 2019 i viure dues eleccions i un mandat a l'oposició.La renúncia de Rigat va ser l'única que va tenir lloc a la Garrotxa aquest dissabte. Qui tampoc va assistir al ple d'investidura, tot i que, a diferència de la candidata republicana, ja no havia de recollir cap acte, és. El ja exalcalde de les Planes d'Hostoles durant dotze anys. Llorà va decidir no assistir a la sessió plenària i no donar la vara al nou alcalde, Marc Puig, a causa de les desavinences amb l'anterior equip de govern i les crítiques que va rebre durant la campanya sobre la gestió econòmica que havia fet durant el seu últim mandat.