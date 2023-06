Què pot fer l'Ajuntament d'Olot en funcions?

L'actual equip de govern es troba ara en funcions. Foto: Martí Albesa

El període de vacances també influirà

La suspensió aquest dissabte del ple de constitució de l'Ajuntament és un fet inaudit a la ciutat i que obligarà el consistori a viure una situació excepcional. Mitja hora abans que se celebrés el ple d'investidura programat per a les 12 h, la Junta Electoral de Zona va comunicar a l'Ajuntament que no podia celebrar la sessió pel contenciós electoral que havia presentat Activem Olot el dia abans . Això va fer suspendre la sessió i posposar-la per al pròxim, al cap de vint dies.Des del dia abans de les eleccions fins a la constitució dels nous Ajuntaments, els consistoris estan vint dies en funcions. A Olot, però, aquest període transitori entre els comicis i la formació del nou govern municipal s'allargaràa causa de la suspensió del ple. Fins al 7 de juliol, l'Ajuntament no es podrà constituir i només podran executar-se qüestions relacionades amb, segons marca la Llei orgànica del règim electoral.El període en què el govern municipal està "en funcions" s'anomena, segons la normativa,i té com a objectiu evitar el buit temporal de poder en els municipis. El prorrogatio pretén que els ciutadans puguin mantenir les seves relacions habituals amb els Ajuntaments durant la transició d'un mandat a un altre, ja que és evident que durant aquest període continua sent necessari resoldre i administrar assumptes públics quotidians.Durant el prorrogatio o període en funcions d'un Ajuntament, només es poden desenvolupar. S'entén administració ordinària totes aquells temes corrents i d'urgència o emergència."El govern en funcions pot adoptar les decisions que li corresponguin com a òrgan administratiu, quan siguin necessàries per a la marxa normal de l'Administració, però s'ha d'abstenir d'adoptar iniciatives que impliquin l'elecció d'un model que pugui comprometre seriosament l'actuació política del govern successor", especifica la normativa. Així, doncs, durant aquests pròxims dies, l'Ajuntament d'Olot i el govern en funcions de la ciutat només està facultat per administrar. Aquí, per exemple, s'hi inclou l'adopció de mesures en cas de catàstrofes, les contractacions d'obres d'emergència per les contractacions d'obres d'emergència per pal·liar danys i evitar-ne d'altres de majors, l'exercici d'accions judicials amb "terminis peremptoris", la sol·licitud de subvencions, etc.En canvi, el govern municipal en funcions de Junts a Olot no podrà adoptar acords que per als quals calgui "una majoria qualificada". El fet de no haver pogut constituir el nou ple municipal fa que durant aquest període tampoc puguin celebrar-se sessions plenàries ique requereixin l'aprovació del ple municipal. Sí que es poden continuar desenvolupant els projectes ja aprovats.La suspensió del ple d'investidura d'Olot el passat dissabte i el seu ajornament per a principis de juliol, també fa que el nou Ajuntament es constitueixi enmig de l'habitual període de vacances. El nou govern municipal agafarà les regnes a ple juliol i, un mes en què, normalment, l'Administració queda aturada per les vacances dels seus tècnics i funcionaris.Això també pot influir en el desenvolupament de projectes o acords que no es puguin prendre ara i, un cop constituït el consistori (en ple mes de juliol), tampoc es puguin desencallar perquè els treballadors públics ja estaran immersos en les seves vacances programades amb mesos d'antelació. En total doncs, la situació de ralentí en que ha entrat l'Ajuntament d'Olot podria anarque diu la llei, tenint en compte el mes inhàbil que, habitualment, sol ser l'agost a l'administració pública.