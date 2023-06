​Se suspèn el ple d'investidura de l'Ajuntament d'Olot pel contenciós d'Activem Olot

L's'ha vist obligat a suspendre el ple d'investidura d'aquest dissabte quan només faltava mitja hora perquè se celebrés. El motiu ha estat el contenciós electoral que ha presentatalaquest mateix divendres. La Junta Electoral Central de Zona ha notificat a les 11:27 h a l'Ajuntament que havia de suspendre la sessió. La notícia s'ha conegut quan tots els regidors ja estaven al consistori i molts han arribaven al consistori sense saber la notícia.El partit encapçalat perdemana anul·lar la mesa electoral de l'Institut Garrotxa on una persona va votar presencialment tot i haver demanat el vot per correu , una situació que la llei no permet. La demanda d'Activem Olot ja va passar per la Junta Electoral de Zona i la Junta Electoral Central. Tot i la negativa d'aquests dos òrgans, el partit ha decidit portar la situació al TSJC , fet que ha obligat a suspendre el ple d'aquest dissabte.D'acord amb la, el ple s'haurà de convocar en un termini màxim de. Tot apunta que podria ser el pròxim. Fins que no es constitueixi el nou consistori, es mantindrà la composició del ple i el govern en funcions. La suspensió del ple d'Olot també retardarà la constitució deli la