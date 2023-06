​El Tribunal de Contractes dona la raó a l'Ajuntament d'Olot sobre el servei de recollida d'escombraries

Un camió de la neteja a Olot. Foto: Martí Albesa

I ara què?

Un any després, elha resolt el recurs presentat per l'empresacontra el concurs públic per al nou servei de recollida d'escombraries i neteja viària de l'Ajuntament d'Olot. En un dictamen publicat el passat abril, l 'òrgan desestima el recurs i dona la raó al consistori olotí en el fet de deixar desert el concurs perquè cap de les dues empreses que s'hi van presentar van arribar a la puntuació mínima exigida. Urbaser va recórrer contra la decisió de l'Ajuntament i ara el Tribunal de Contractes ha sentenciatTot comença el 12 de gener de 2022 quan l'Ajuntament d'Olot licita el nou servei de recollida d'escombraries i neteja viària de la ciutat . Al concurs públic s'hi van presentar dues unions temporals d'empreses liderades per. A l'hora de valorar les dues ofertes, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa va determinar que cap de les dues arribava a la puntuació mínima per quedar-se amb el contracte. La puntuació mínima era de; Arema va aconseguir uni Urbaser unA causa d'aquesta situació, el maig del 2022 el ple municipal va declarar desert el concurs públic i l'Ajuntament va encarregar laper a un nou concurs que comptés amb una revisió de preus, nous plecs tècnics i una nova fórmula de revisió de preus. Però el juny,de deixar desert el concurs. Això va fer paralitzar tot el procés i el va traslladar al Tribunal de Contractes. El passat mes d'abril,del recurs d'Urbaser, el tribunal català va emetre la resolució desestimant el recurs de l'empresa.A partir d'ara, l'Ajuntament d'Olot podrà tornar a convocaramb la revisió de preus prevista i amb un plec de condicions revisat amb l'objectiu que el concurs no torni a quedar desert. Mentrestant, el consistori ha hagut d'anar prorrogant el contracte actual. El servei de recollida d'escombraries i neteja viària d'Olot és un dels contractes més importants que ofereix l'Ajuntament, ja que està valorat enen una durada de deu anys.