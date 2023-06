​Activem Olot presentarà un contenciós electoral contra els resultats del 28‑M

De moment, segueixen els preparatius per a la investidura

El contenciós pot encallar la constitució del Consell Comarcal i la Diputació

presentarà en les pròximes hores un contenciós electoral alcontra els resultats del 28-M a la capital de la Garrotxa . És la decisió que ha pres el partit després que aquest dijous la Junta Electoral Central hagi desestimat el recurs que va presentar la formació demanant l’anul·lació de la mesa electoral de l’Institut Garrotxa, on una persona va votar erròniament de manera presencial, tot i haver demanat el vot per correu.Laha deixat clar en el seu dictamen que no hi havia possibilitat de presentar recurs a la seva decisió, però ha obert la porta a iniciar un altre camí judicial presentant un contenciós electoral al TSJC. Activem Olot ha anunciat aquesta tarda que s’agafava a aquesta via i presentarà el contenciós per portar els resultats del 28-M a Olot a un nou òrgan. “Veiem que hi ha bastants arguments per poder defensar amb un contenciós el que creiem que és la llei electoral”, ha assegura, portaveu d’Activem Olot.Tot i tenir dues negatives, primer de la Junta Electoral de Zona i després de la Junta Electoral Central, la formació olotina ha decidit seguir lluitant per anul·lar la mesa de l'Institut Garrotxa, cosa que li permetria robar-li el tercer regidor a ERC i obtenir el segon, amb un pacte de govern entre republicans i juntistes ja firmat . “. Els serveis jurídics estan treballant per intentar ampliar els arguments que tenim”, diu Rubio.Activem Olot té pensat presentar aquest divendres el contenciós electoral, el dia abans de la constitució de l’Ajuntament d’Olot. Tot i que la Junta Electoral Central ja ha enviat un correu als partits perquè puguin anar a recollir les credencials per a la constitució de dissabte, el partit considera que presentant el contenciós, s’hauria de retardar fins al. “És la Junta Electoral de Zona qui ha d’informar a l’Ajuntament si es pot celebrar o no la investidura”, diu Rubio.De moment,. Si aquest divendres no hi ha cap novetat per part de la Junta Electoral de Zona, dissabte a les 12 h, els regidors agafaran possessió amb el contenciós electoral d’Activem Olot entrat al TSJC. El que sí que ja ha quedat descartat és que la situació d’Olot pugui influir en la resta de consistoris de la Garrotxa.Més enllà d'Olot, la decisió d'Activem Olot pot comportar també l'ajornament deli la, ja que són òrgans que es constitueixen després dels Ajuntaments. L'inici del tràmit judicial del partit olotí podria encallar la investidura dels electes a aquests dos organismes. "Presentar aquest contenciós no va en contra de ningú. Només demanem una cosa que creiem que ens pertany, que és l'anul·lació de la mesa de l'Institut Garrotxa., però qualsevol partit polític faria exactament el mateix", ha assegurat Rubio.