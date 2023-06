Una situació normal per l'època de l'any

Què hem de fer en una situació similar?

Aquest dimecres al matí tothom qui passava per la carretera de Santa Pau d'Olot es trobava amb el mateix:aparcada en un lateral de la via. L'interès, però, no venia per la moto en si, sinó per allò que hi havia sobre el vehicle: unLa situació va obligar a la Policia Local acordonar la zona i prohibir el pas de vianants fins que va arribar un apicultor. La persona responsable de retirar el niu d'insectes que hi havia a la moto va ser, responsable de Mel Puigsacalm i un dels pocs apicultors que queden a la comarca. En Josep assegura aque l'eixam contenia entre. "Quan vaig aixecar la caixa vaig notar que pesava una mica. Cada quilo d'abelles són 10.000. Conto que un quilo i mig o dos segur que hi eren. Tot el carrer va quedar inundat d'abelles.", explica Juvanteny.L'apicultor garrotxí creu que les abelles no estaven fent niu a la moto, sinó que simplement s'hi van parar unes hores. Juvanteny creu queon hi ha un niu, ja que és el segon eixam que treu en pocs dies a la zona: "Quan fan el niu a un lloc i creixen molt de població i veuen que ja no hi caben, es parteixen. Els apicultors diem que s'eixamenen. Una quantitat d'abelles surten i van a buscar una altra casa", explica. Això és el que considera que va passar aquest dimecres a Olot. El niu de la casa abandonada de la plaça Palau se'ls hi va fer petit i una part de les abelles van sortir a buscar una nova casa.Sobre el perquè es van parar a la moto, Juvanteny explica que: "Elles es paren on es para la reina. Li devia venir de gust aturar-se a la moto i van anar a parar totes allà". Després de ser avisat per la policia municipal, en Josep es va posar l'equip d'apicultor i va retirar l'eixam: "Vaig veure que estaven força quietes. Vaig llançar-los-hi aigua en esprai perquè els hi costés més de volar i quedessin més compactes per poder-les recollir. De mica en mica, les vaig anar posant dins una caixa".Segons Juventeny, la situació que es va viure aquest dimecres a la carretera de Santa Pau d'Olot és normal per l'època de l'any que estem: "Ara és el temps en què les abelles han tingut aquesta floració de la primavera que ha esclatat de seguida aquest any. A causa d'això, els nius estan força plens d'abelles i formen una altra reina i s'emporta algunes obreres a una nova casa.".El responsable de Mel Puigsacalm diu que les abelles no són "gaire agressives" quan estan en la recerca d'un nou niu. En canvi, quan estan establertes ja en un lloc són molt autoritàries. Tot i això, alerta que sempre poden picar. Per aquest motiu el que hem de fer si ens trobem un eixam o un niu d'abelles a casa nostra o a la via pública que pugui suposar un risc, ésper tal de retirar-lo amb seguretat.