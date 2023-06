​La Junta Electoral Central desestima el recurs d'Activem Olot

Constitució dels ajuntaments dissabte

Possibilitat de recórrer al constitucional

Laha desestimat el recurs que Activem Olot va presentar contra els resultats electorals del 28-M a Olot . El partit de Jordi Rubio demanava anul·lar els vots d'una de les meses de l'Institut Garrotxa, on una persona va votar presencialment, tot i haver sol·licitat el vot per correu. La supressió de tots els vots d'aquesta mesa permetia a Activem aconseguir el segon regidor i robar-li el tercer a ERC.Aquest dijous,la Junta Electoral Central ha decidit rebutjar el recurs del partit olotí perquè es tracta d'una, ja que constata que el vot per correu de la persona en qüestió no va arribar a la mesa i, per tant,(presencial i per correu). Això fa que quedi "salvaguardat el principi d'unitat de vot per elector".El dictamen de la Junta Electoral Central també recull que la Junta Electoral de Zona d'Olot haurà de "realitzar la proclamació d'electes de l'Ajuntament d'Olot d'acord amb el resultat de l'escrutini general". Això significa que, malgrat la incertesa viscuda aquests dies . Aquest dimecres, la Junta Electoral d'Olot, d'on en depenen la resta d'Ajuntaments de la Garrotxa, va comunicar que fins que no es resolgués el cas d'Olot, no es podrien constituir la resta d'òrgans. Ara, amb el dictamen de la Junta Electoral Central, els consistoris garrotxins ja poden constituir-se com estava previst: aquest dissabte 17 de juny.La Junta Electoral Central diu en el seu dictamen que Activem Olot no pot presentar recurs i que el tràmit acaba aquí. Però sí que dona l'oportunitat al partit olotí que pugui obrir un nou tràmit presentant unsobre la proclamació dels electes que faci la Junta Electoral de Zona d'Olot. En aquest cas, el recurs s'hauria de presentar un cop constituït l'Ajuntament d'Olot.