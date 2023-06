​El recurs d'Activem Olot paralitza la constitució de tots els Ajuntaments de la Garrotxa

És una autentica vergonya que la JEZ d’Olot incompleixi la LOREG i vulgui retardar la constitució dels nous Ajuntaments. El motiu que 3 setmanes després de les eleccions encara no han resolt els problemes d’una mesa electoral d’Olot i no han fet les corresponents credencials. — marc (@mpuixi) June 14, 2023

Ara mateix, la constitució dels Ajuntaments de la Garrotxa programada per al pròxim dissabte està a l'aire. Laestà a l'espera que laresolgui el recurs que va presentar Activem Olot en contra dels resultats electorals del 28-M a la capital garrotxina Segons ha confirmat la mateixa Junta a, s'està a l'espera del dictamen de la Junta Electoral Central per autoritzar la constitució dels ajuntaments garrotxins. Fins que no arribi el dictamen, les preses de possessió dels nous alcaldes de la Garrotxa i la constitució de tots els ajuntaments queda paralitzada. Alguns futurs alcaldes han mostrat la seva disconformitat a través de les xarxes socials. És el cas de Marc Puig de les Planes d'Hostoles.Així doncs, el problema detectat a una mesa electoral d'Olot i la falta de resolució de la Junta Electoral de Zona i la Junta Electoral Central fan que, ara mateix, no se sàpiga si dissabte els ajuntaments es podran constituir o no. En alguns Ajuntaments,. Si no fos el cas, s'haurà d'esperar al 7 de juliol, fet que provocaria que els consistoris estarien dos mesos en funcions i sense un govern efectiu. Això significa la paralització de projectes i tràmits.La situació prové de. Allà hi va votar presencialment una persona que havia demanat el vot per correu. Legalment, això no està permès i Activem Olot va decidir presentar recurs amb l'objectiu d'eliminar tots els vots d'aquella mesa, fet que li permetria robar un regidor a ERC i empatar a dos amb els republicans A l'Ajuntament d'Olot.El recurs del partit deestà a la Junta Electoral Central de Madrid i, en teoria, havia de resoldre's a principi d'aquesta setmana. Quan falten tres dies per a la data de constitució dels ajuntaments, a la Garrotxa tot està a l'aire.