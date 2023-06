​Torna el Liberisliber de Besalú el cap de setmana del 7 i 8 d'octubre

Tornem, ara sí. Apunteu: 7 i 8 d’octubre. Més frescos, jolius i “bibliodiversos” que mai! Gràcies per totes les paraules boniques que ens heu anat dient durant aquests 2 anys d’aturada. Visca Liberisliber i visca vosaltres! #liberisliber2023 pic.twitter.com/gx3sBwEI2E — Liberisliber (@liberisliber) June 13, 2023

Els organitzadors dede Besalú han anunciat aquest dimarts a la tarda que la fira literària tornarà aquesta tardor. Ho farà el cap de setmana deldesprés de dos anys d'aturada per la manca de suport de les administracions. En aquesta ocasió els organitzadors han avançat que ho faran amb. Malgrat tot, en un comunicat publicat a les xarxes critiquen que en tot aquest temps d'incertesa cap dels organismes vinculats a les lletres catalanes i la literatura de la Generalitat s'hagin posat en contacte amb ells. A més, lamenten que encara no saben si rebran una subvenció per fer la fira d'aquest any.El maig del 2021 els organitzadors de la fira literària Liberisliber anunciaven que no farien l'edició d'aquell any per manca de finançament . En aquell moment va començar una guerra de retrets entre els organitzadors i laper les ajudes que havien de donar a la trobada d'editorials. Aquella edició, però, va passar a la història i els organitzadors deixaven el futur del Liberisliber a l'aire, a l'espera de concretar noves ajudes amb les administracions.El novembre de l'any passat, però, ja va saltar la primera llebre quan els organitzadors van fer una piulada anunciant la possibilitat de recuperar la fira per a l'octubre d'aquest 2023. Aquest dimarts s'ha confirmat el retorn de la trobada d'editorials que es farà el primer cap de setmana d'octubre.Malgrat tot, critiquen que entre el maig del 2021 i el juny del 2022que hi ha a Catalunya (Institució de les Lletres Catalanes, ICEC, OSIC). De fet, els organitzadors asseguren que a dia d'avui encara no els han confirmat l'ajuda que haurien de rebre per la fira que faran aquest mateix octubre.Sobre el format, asseguren quede la trobada d'editorials però reformularan el model de fira perquè el 2023 no és la mateixa realitat que el 2010, quan va néixer aquesta fira. Per això asseguren que ja hi ha altres esdeveniments editorials amb un format similar al que hi havia a la Garrotxa i ara volen concentrar-se en "atrapar l'entusiasme lector, multiplicar-lo i irradiar-lo". A més, també volen "crear comunitat" i convertir-se en un "germinador de projectes" literaris.