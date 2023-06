​Un aiguat de més de 100 litres inunda l'escola de Riudaura

Es massa aigua, massa pedra, massa de tot!! Necessitem aigua però no d’aquesta manera..

ha estat una de les zones més afectades aquest dimecres per les intenses pluges que han caigut a la Garrotxa. Mentre a Olot han caigut uns 20 litres, al municipi veí, a pocs quilòmetres, se n'han registratamb poques hores, segons alguns registres particulars.La pluja ha caigut amb molta intensitat i amb poca estona i això ha provocat que s'inundés l'escola del poble. Els fets han passat quan encara hi havia classe. Els professors han evacuat els alumnes a un espai segur i han avisat les famílies que els anessin a buscar. A algunes de les imatges es pot apreciar com l'aigua s'acumulava a un pati interior i passava per les portes fent pressió.El centre ha quedati elshan anat fins als llocs dels fets amb dues dotacions, tot i que, pràcticament, no han hagut d'actuar. Han obert les portes i han deixat que l'aigua fes el seu curs i marxés de les instal·lacions. La inundació no ha provocat. Això sí, les instal·lacions han quedat plenes de fang i l'aigua ha fet malbé molts mobles.La direcció del centre, juntament amb l'Ajuntament i el Departament d'Educació han decidit suspendre les classes, com a mínim, fins divendres. Demà responsables de la consellaria visitaran les instal·lacions per avaluar els danys. A partir d'aquí, es determinarà les actuacions que cal dur a terme.