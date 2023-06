​La Garrotxa celebrarà la Setmana Europea de l'energia sostenible amb conferències a Montagut i Sant Joan les Fonts

La Garrotxa s'afegeix a la celebració de la Setmana Europea de l'energia sostenible que tindrà lloc del. La iniciativa impulsada des de la Comissió Europea té com a objectiu promoure l'eficiència energètica i les energies renovables. A Catalunya, aquest 2023 es posarà el focus en les comunitats energètiques i per això la campanya adopta el lema "Energia renovable? Millor compartida!".A la Garrotxa hi ha diverses comunitats en formació o a punt d'entrar en funcionament (per exemple a la Vall d'en Bas, a les Planes d'Hostoles, a Besalú, a Castellfollit de la Roca, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols) i l'any 2024 està previst impulsar-ne més. També hi ha nombrosos autoconsums compartits en procés i en marxa a la comarca.A la comarca, la Setmana Europea comptarà amba Montagut i Oix i a Sant Joan les Fonts, amb les quals es posarà en relleu les tasques que han fet els dos municipis en matèria de sostenibilitat. Les xerrades tindran lloc el 27 i 29 de juny. A més d'aquestes dues activitats, el Consell Comarcal també vol aprofitar la iniciativa europea per donar a conèixer la novaque s'ha obert aquest 2023. El seu objectiu és precisament donar suport a iniciatives locals vinculades al canvi de model energètic i aportar coneixement tècnic per definir els criteris per a la implantació d'energies renovables a la Garrotxa, en el marc del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les energies renovables.