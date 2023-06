​El PSC creu que ERC «no ha estat a l'altura» en les negociacions per al pacte d'esquerres a Olot

Després de l'anunci del pacte de govern entre Junts i ERC , la resta de partits que negociaven un possible acord entre formacions d'esquerra no han tardat a valorar la notícia. La CUP ha acusat els republicans de "mentir" i "boicotejar" les negociacions , i elcreu que la formació liderada per Josep Quintana no ha estat a l'altura: "La implicació d'ERC en aquest procés no ha estat a l'altura necessària per arribar a un acord, demostrant en les converses el poc interès real per assolir un govern de progrés a la ciutat", exposen els socialistes en un comunicat.La formació liderada per"lamenta" que s'hagi perdut l'oportunitat "d'un canvi real al govern de l'Ajuntament d'Olot". Afirmen que els resultats electorals "van indicar una voluntat de canvi a la ciutat".Davant l'anunci sobtat de l'entesa entre Junts i ERC, el PSC d'Olot assegura que, "fent un control estricte de l'acció de govern i aportant idees i propostes de millora per a la ciutat".