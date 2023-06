​La CUP acusa ERC de «mentir» i «boicotejar» el pacte d'esquerres a Olot

La CUP afirma que el pacte entre ERC i Junts els ha agafat per sorpresa Foto: Martí Albesa

La CUP es manté oberta a parlar amb ERC

El pacte d'esquerres a Olot ha passat aquest dilluns del dia a la nit. Amb poques hores, s'ha passat d'una trobada entre CUP, ERC i PSC un pacte entre Junts i ERC . Això ha dolgut a la, qui ha convocat d'urgència una roda de premsa per valorar l'acord que republicans i juntistes han anunciat a primera hora de la tarda. Davant el local del partit i tres hores després que saltés la notícia,de "boicotejar" el possible pacte d'esquerres a Olot i de dur a terme "una pràctica dilatòria premeditada".El portaveu de la CUP,, ha recordat que des del primer dia de les negociacions, ERC els va donar "un xec en blanc" per negociar amb el PSC i els va prometre que, si convencien els socialistes, eren la primera opció per establir un pacte de govern a la ciutat. A cinc dies per la constitució del nou Ajuntament, ERC ha anunciat un acord amb Junts que per a la CUP ha arribat. "He rebut una trucada del candidat d'ERCque ha fet amb Junts. M'ha dit que l'executiva del partit havia decidit pactar amb Junts. Li he preguntat si la roda de premsa que faria Junts seria per anunciar el pacte i m'ha dit que encara ho estaven acabant de parlar. Ha mentit fins al final", ha assegurat Gasulla.Durant la roda de premsa, la CUP ha exposat cronològicament la seva versió dels fets i ha explicat que en la primera reunió que van tenir amb ERC, els republicans es van negar a parlar de programa i àrees de govern. A posteriori, durant els quinze dies de negociacions que hi ha hagut, els cupaires asseguren quetant a la CUP com al PSC. També han exposat que els republicans no van acceptar mai una reunió amb els tres partits d'esquerres, tot i que sempre se'ls hi va demanar.Gasulla també ha explicat que la CUP havia fet arribar a ERC i el PSC una proposta de cartipàs i programàtica. Els cuparies creuen que els republicans han estat qui ha "fet tòrcer" el pacte d'esquerres i diuen que el partit liderat per: "Fins al dissabte no s'investeix l'alcaldia. No volem perdre l'última esperança. Si ERC rectifica, encara és possible el pacte d'esquerres. Encara estem disposats a seure. Si realment per a ERC, com ha vingut dient des del primer dia de les eleccions, aquesta és la seva opció prioritària, encara té temps de rectificar", ha dit Gasulla.La notícia del pacte d'ERC i Junts ha saltat el mateix dia que la CUP havia convocat una trobada a tres entre els partits d'esquerres. Malgrat que ERC ja ha deixat a entendre que no hi participaria,. Malgrat les esperances dels cupaires, els republicans ja han deixat clar que el pacte amb Junts era ferm i que el pròxim dissabte investiran Pep Berga com a nou alcalde d'Olot.