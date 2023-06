​El pacte d'esquerres a Olot, a la corda fluixa

Imatge de la roda de premsa de la CUP aquest diumenge. Foto: Cedida

Creix la possibilitat d'un acord entre Junts i ERC

El pacte d'esquerres a Olot es troba en un punt mort i ha començat a caminar per la corda fluixa. El principal motiu perquè hagi arribat fins aquí és El PSC demana una que sigui compartida amb la CUP (dos anys amb Jordi Gasulla com a alcalde i dos anys més de Josep Guix),. Després d'una reunió aquest dissabte amb entre PSC i CUP, la situació no s'ha desencallat iPer aquest motiu, la CUP va convocar d'urgència aquest diumenge a la tarda una roda de premsa davant l'Ajuntament d'Olot.per intentar superar els esculls actuals. Una reunió que fins ara no s'ha donat, però que tot apunta que es podria produir aquest dilluns. "No ha estat possible fer una reunió a tres bandes per desencallar els temes que queden sobre la taula com pot ser la composició del govern o el tema de l'alcaldia. Per això, convoquem PSC i ERC a una reunió a tres bandes aquest mateix dilluns. Creiem que és imprescindible que posem fil a l'agulla i ens asseiem a una taula per arribar a l'acord per fer possible el canvi que aquesta ciutat ha demanat", va afirmar el portaveu de la CUP.Per a Gasulla, la trobada d'aquest dilluns ha de servir per posar en valor aquells punts del programa que uneixen els tres partits i superar els esculls de les cadires. Per això, els cupaires han redactati que demostra que "hi ha prou acords per fer aquest govern municipal". "En les converses que hem tingut a escala de programa hem identificat quines són les propostes compartides i ens sembla molt més important això que no el fet de repartir una alcaldia que ja s'ha demostrat que és impossible. Centrem-nos en la via que sí que és possible. És possible fer un govern compartit entre PSC, CUP i ERC", diu Gasulla.A falta de concretar un govern d'esquerres, creixen noves opcions. Quan falten només cinc dies per la constitució de l'Ajuntament d'Olot l'acord entreha agafat força en les últime shores. Els republicans ja van deixar clar des del primer dia després de les eleccions que només farien alcalde un candidat independentista i com que l'alcaldia compartida que proposa el PSC no compleix aquesta condició, els republicans fa dies que van iniciar converses amb Pep Berga.L'acord entre Junts i ERC es troba en una segona línia i a l'espera de saber si el pacte d'esquerres arribarà o no a bon port. Ara mateix,Tots els partits, però, també estan pendents dels moviments que pugui ferdavant el recurs presentat a la Junta Electoral Central . El partit de Jordi Rubio podrà recórrer al dictamen de l'òrgan electoral si és en contra dels seus interessos i això provocaria que el ple de constitució programat per al pròxim dissabte s'ajornés un mes fins al. Això podria donar temps als partits d'esquerres per negociar amb menys pressió i explorar noves possibilitats. Ara mateix, però, els dies per arribar a un acord s'acaben i l'entesa es troba encallada.