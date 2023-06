​Prova pilot a Santa Pau per evitar que els cabirols acabin amb les plantacions de fesols

El producte que s'està provant Foto: Gerard Vilà / ACN

No és la solució definitiva

Nova mesura per intentar evitar que els cabirols acabin amb les plantacions de fesol de Santa Pau. Elha començat una prova pilot ende la localitat garrotxina on es cultiva aquest llegum i que tot just s'acaba de plantar. Just en la naixença és quan més risc hi ha de perdre-la si els cabirols entren i se la mengen. Per intentar que això no passi el Departament ha col·locat diverses bosses repartides al llarg del perímetre amb un producte que dissuadeix l'animal per la forta olor que desprèn.Es tracta d'amb una base vegetal. Un sistema semblant ja s'ha provat en camps de vinyes del Penedès amb èxit. El tècnic d'Activitats Cinegètiques,, explica que les bossetes es col·loquen a uns 60 centímetres del terra amb vares de ferro que es claven al camp al llarg de tot el perímetre i separades uns deu metres cadascuna. "La idea és que funcionin com a mur de contenció contra els cabirols per tal que no entrin tant en els camps, especialment en aquest estadi tan inicial quan la planta tot just ha començat a florir", explica Ansón. El sistema que s'ha provat en 3 parcel·les de les comarques del Baix Penedès, l'Alt Camp i el Priorat , on habitualment hi ha danys de cabirol, ha tingut èxit. Un mes després de la primera aplicació, s'ha repetit el procés i la valoració que en fa el Departament és "positiva", ja que en aquestes parcel·les no hi ha hagut danys. Aquest producte també s'utilitza a França des de fa anys amb bons resultats com a mètode de control biològic.Cal tenir en compte que, si és útil, es podria també usar en altres camps com els marges de les carreteres per evitar que els animals creuin i provoquin accidents de trànsit.Ansón ha reconegut que aquesta mesura pot ajudar a evitar que els animals entrin al camp amb tanta facilitat o "almenys s'ho repensin perquè l'olor els dissuadeix", però deixa clar que. En aquest sentit, el president de la Denominació d'Origen Protegida Fesol de Santa Pau,, celebra que es facin accions per protegir aquest producte "exclusiu de la zona", si bé confia "més aviat poc" que allunyi els cabirols del camp en un futur."Esperem que funcioni, però els animals són intel·ligents i que pugui funcionar un any i més endavant aprenguin a com buscar la fórmula per entrar al camp", assenyala Suñer que aposta de manera clara per rebaixar la població de cabirols. "Entenem que hi ha un conjunt de coses que s'han de fer, però cal baixar la població", sentencia.A més, des de lano les tenen totes, ja que aquest sistema suposarà en un futur un increment de costos de producció, d'un producte que és específic i que depèn de la climatologia. Que la població de cabirols és alta ho reconeix també el Departament d'Acció Climàtica. La directora dels Serveis Territorials a Girona,, però, assenyala que s'està fent feina i explica quegràcies a les autoritzacions especials que s'han donat aquest any.