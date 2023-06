​La Junta Electoral Central accepta el recurs d'Activem Olot i es pronunciarà la setmana que ve

La situació pot fer endarrerir el ple d'investidura

Fins la setmana que ve no se sabrà si els resultats electorals d'Olot són vàlids o no. De moment, lava validar-los, però Activem Olot va presentar un recurs que ha fet que tot hagi quedat a l'aire . Aquest divendres la Junta Electoral Central ha comunicat al partit de Jordi Rubió que accepta el seu recurs i que dictaminarà entre dilluns i dimarts que ve.Es dona el cas que el recurs ha tardat més del compte en arribar a laperquè els jutjats d'Olot van enviar el recurs d'Activem en català. L'òrgan estatal els hi va retornar demanant que el traduïssin i això va suposar una pèrdua de temps. Ara, cinc dies després que Jordi Rubió presentés el recurs, la Junta Central ha comunicat que li accepten i tot queda a l'espera del dictamen que es pugui donar.va presentar recurs als resultats electorals del 28-M perquè la Junta Electoral de Zona va detectar un vot mal comptat a una de les meses de l'Institut Garrotxa. Una persona que havia demanat el vot per correu va votar presencialment, fet que no està permès. Això ha obert la porta a la possibilitat que es puguin eliminar tots els vots de la mesa en qüestió. Si la Junta Electoral Central acaba prenent aquesta decisió, els resultats electorals d'Olot es mourien i traurien un regidor a ERC i se li donaria a Activem Olot. Per aquest motiu, el partit de Rubio ha presentat recurs.A tot això, el recurs d'Activem Olot també posa en suspens el ple d'investidura delde juny. Si la decisió s'allarga, la formació del nou consistori es podria ajornar al. De moment, si la Junta Electoral Central, dictamina entre dilluns i dimarts que ve, el ple es podria mantenir com està establert.Però, atenció, perquè si la Junta Electoral Central tomba el recurs d'Activem Olot, el partit tindria opció a recórrer també aquesta decisió.podria presentar un nou recurs en contra del posicionament de la Junta Electoral Central, i després sí que el ple d'investidura es traslladaria directament al 7 de juliol.