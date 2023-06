​El PSC condiciona el pacte d'esquerres a Olot a una alcaldia compartida amb la CUP

ERC i CUP no accepten la proposta del PSC

Elha fet aquest divendres el seu primer posicionament en públic després de dues setmanes de negociacions per a un possible pacte d'esquerres a la ciutat. Els socialistes ja s'han reunit dues vegades amb la CUP i asseguren que han fet avanços pel que fa al programa i projecte de ciutat, però on més diferències hi ha entre els dos partits és en l'alcaldia. El PSC proposa compartir-la: que elssigui l'alcalde i que"Com que hem de compartir un govern, també voldríem compartir l'alcaldia. Hem fet l'oferta a la CUP perquè pogués governar dos anys i els dos darrers nosaltres. Pensem que també ens toca aquesta responsabilitat de governar des de l'alcaldia", diu el portaveu del PSC Olot,. "En principi, és una condició sine qua non. És una condició de responsabilitat davant la ciutat. Per nosaltres, en principi, si no s'arriba a un acord en aquest sentit, no hi haurà pacte. En tot cas, s'hauria d'obrir una altra negociació", afegeix.La CUP i ERC ja han dit i advertit de manera privada al PSC que no accepten la seva proposta de compartir l'alcaldia. Tant l'assemblea cupaire com la republicana han descartat aquesta opció i, tot i que el PSC ho sabia, ha volgut anunciar la seva proposta a la premsa. El que proposa el PSC, ja que assegura que només farà alcalde un candidat independentista , cosa que no encaixa amb el perfil de Josep Guix i el grup socialista. Per altra banda, la CUP ja ha deixar clar al PSC que només acceptarà un govern compartit, però no l'alcaldia.Ara mateix, doncs, les principals diferències entre la CUP i el PSC estan en l'alcaldia. Els dos partits han avançat pel que fa als programes electorals i han aparcat les aspiracions de país, però l'escull es troba en qui ocuparà la cadira d'alcalde. ERC dona suport a Jordi Gasulla, però PSC vol que el mandat sigui compartit.Per als socialistes, si el pacte amb CUP i ERC no arriba a bon port, la segona opció és. Veuen difícil poder pactar amb Junts després de l'experiència del 2017, en què es va trencar. Aquest cap de setmana, PSC i CUP tenen previst tornar-se a trobar per continuar explorant l'acord que permeti un canvi a la ciutat després de 12 anys de govern conservador.