Creen un nou conte de la faràndula amb motiu dels 175 anys de l'Escola Cor de Maria d'Olot

La col·lecció dels contes de la faràndula d'Olot suma un nou membre. Es tracta de la història d'en, els dos cabeçuts de l' Escola Cor de Maria . Amb motiu dels 175 anys del centre olotí, s'ha editat un nou exemplar de la col·lecció que ja suma 24 números.El conte que s'ha presentat aquest divendres està il·lustrat peri escrit per. Parla de la història d'amistat entre en Xiquet i la Maria, les figures de l'escola olotina creades el 2001. Sota el títol de "Quina patacada", es narra l'aventura que passen les dues figures després que en Xiquet pateixi un cop al cap que li fa perdre la memòria. Amb l'ajuda de la Maria, tornaran a reviure els moments d'infància viscuts junts., assegura Judit Rubió. "Teníem clar que hi havia elements que havien de sortir sí o sí. Tenim els dos capgrossos, però també tenim una faràndula amb animals, volíem que sortissin els dos edificis de l'escola, el camí entre el Maria Reina i l'escola, l'hort... hi ha escenes que són buscades i pensades perquè un nen s'hi pugui veure reflectit", afegeix Miquel Pérez.El conte del Cor de Maria també amaga petits cors a cada pàgina perquè els infants puguin entretenir-se buscant-los mentre llegeixen la història. El conte és dels únics creats des d'una escola. L'any passat, precisament, es va publicar també el conte de l'Escola Bisaroques. Juntament amb el del Cor de Maria són els únics de la col·lecció de la faràndula que s'han impulsat des de centres educatius de la ciutat.El conte del Cor de Maria es presentarà aquest divendres a les 19 h a l'escola, durant els actes de final de curs del centre.