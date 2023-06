​L'Eixample Popular d'Olot celebra la festa del barri amb Santa Mandra i Préssecks

Festa també a Bonavista

Cap de setmana de festes de barris a Olot. Dissabte dues zones de la ciutat celebren la seva particular festa amb actes a l'aire lliure per a totes les edats. Una de les celebracions més històriques i amb més seguiment entre els barris de la ciutat és la de l'Eixample Popular. Amb més de 40 anys d'antiguitat, aquest 2023 se celebrarà una nova edició amb un programa que combina música en directe, actes populars i sentiment de barri.La festa del barri de l'es durà a terme, com sempre, a la plaça Balmes. Començarà a les 15 h amb el campionat de truc i seguirà amb inflables per la mainada des de les 16 h i durant tota la tarda. A les 18:30 h actuarà un dels grups convidats d'enguany: Santa Mandra . El conjunt olotí de rock electrònic tocarà en format acústic les cançons del seu recent àlbum El cap a la lluna i altres versions. Seguidament, hi haurà l'inici delque enguany començarà i acabarà a la plaça Balmes.A les 21 h hi haurà eli el sopar popular. Entrada la nit, Generació 3 farà ballar els assistents al sopar i a les 00:30 h tocaran els Préssecks , qui abans eren coneguts com els Albercocks, un grup de versions de cançons de dibuixos animats com Bola de Drac, Doraeom o Arale. La festa de l' Eixample Popular la tancaran els. En cas de pluja, alguns dels actes està previst que es puguin traslladar a la Sala Torín.La de la plaça Balmes no serà l'única festa de barri d'aquest cap de setmana. Bonavista també estarà de celebració. Enguany celebra la seva quarantena edició i ho fa amb tota mena d'actes per totes les edats. Divendres ja hi haurà representació teatral al casal i dissabte des de les 8:30 h ja hi haurà propostes. Una caminada popular, una, un campionat de petanca, el concurs de dibuix, el campionat de truc, el sopar popular i ball ambsón els actes que ompliran el dissabte. Diumenge també hi haurà cercavila amb els ratolins del barri, sardanes i havaneres. La majoria d'actes tindran lloc a la