​Detenen un jove per un robatori amb força a Olot

Un jove de 28 anys ha estat detingut aquest dimecres a Olot per un robatori amb violència. Els fets van tenir lloc el passatal matí cap a les 11 h del matí al, a tocar de l'avinguda Girona, al barri de Sant Miquel.La víctima va ser una dona que havia conegut el lladre una hora abans del robatori a un bar de la ciutat. Tots dos havien conversat després que el jove li demanés foc per una cigarreta i li preguntés si era d'Olot.Una estona després, mentre la noia caminava pel carrer, el jove li va estirar la bossa de mà i va fugir corrents. La dona va caure a terra i es va fer diverses rascades.A través de la reconstrucció dels fets i les dades facilitades per la víctima,, onze dies després del robatori. Una patrulla va localitzar el dijous 1 de juny la bossa de mà de la noia sense el mòbil ni els 200 euros en efectiu que hi havia a dins.El detingut amb antecedents va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot que ha decretat