Una trentena de famílies d'Olot es queden sense poder-se inscriure a l'escola del barri

Les famílies es mobilitzen

Es calcula que una trentena de famílies d'Olot de P3 s'han quedat sense poder inscriure els seus fills aque havien escollit durant la preinscripció. Això els provoca que, segurament, hagin d'anar a altres centres més enllà del barri on viuen. Cada any es donen aquests casos, però aquest 2023 hi ha hagutque han provocat un augment d'aquestes situacions.Aquest 2023, el Departament ha deciditi també s'hapassant de 4 a 7. La conselleria ha apostat per no reconvertir a ordinàries les places de necessitats especials que queden buides durant la preinscripció. D'aquesta manera s'assegura que hi pugui haver prou matrícula viva i que alumnes que arribin durant el curs puguin ser matriculats.Les decisions d'Educació, però, han xocat de ple amb diverses famílies que volien inscriure els seus fills a l'escola del barri i han perjudicat a les inscripcions ordinàries., qui viu a molt a prop de l', però han assignat el seu fill a l'Escola Greda: "Vols el millor per al teu fill i vols que continuï relacionant-se amb els nens del seu barri i es mantingui al seu entorn de confiança. L'escolarització és un procés molt llarg i es viu amb molta angoixa des de les famílies, no tant pel que et pugui acabar tocant, sinó perquè és feixuc i".El cas de l'Eli també el viuen una desena de famílies més al Pla de Dalt i calculen, després de sondejar i crear un grup de Whatsapp amb altres afectats, que. De manera conjunta ja han formalitzat una queixa al Departament i li han enviat una carta demanant augmentar un 10% la ràtio, desbloquejar les places de necessitats educatives especials que no s'utilitzin i tenir una reunió presencial. La conselleria, però, no ha respost com esperaven: "S'han tancat en banda completament. No ens han volgut atendre. Ens han respost molt tard i ha estat una resposta negativa descartant cap possibilitat de parlar res", explica l'Eli.Les famílies han demanat ajuda també a l', qui malgrat no tenir la potestat de la situació, creu que una solució podria ser l'augment d'un 25% de la ràtio a les escoles concertades, ja que és potestat dels mateixos centres. El consistori també ha fet trucades a Educació per intentar evitar el mínim la problemàtica actual.La situació que viuen les famílies d'Olot és una situació global, però els afectats consideren que està promoguda per les decisions preses des del Departament. Malgrat tot, l'Eli afirma que hi ha esperança: ", tot i que no es pot resoldre al 100%". Les famílies olotines afectades tenen previst continuar insistint perquè el Departament prengui mesures per resoldre la situació. De moment, han penjat pancartes per la ciutat d'Olot i han decidit fer pública la situació per pressionar la conselleria.