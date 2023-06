Olot dedica una setmana al comerç de proximitat

L'impulsa una nova iniciativa per donar múscul al comerç de la ciutat. Durant cinc dies durà a terme formacions, xerrades i activitats per crear xarxa entre els botiguers d'Olot. Lacomençarà el dimarts 13 de juny i s'acabarà el dissabte 17.El dia 13 es durà a terme una formació sobre coma la FES. El dimecres a la botiga del centre de Manxa es durà a terme una conferència a càrrec de, consultor i formador comercial, sobre el comerç de proximitat a l'era del neuromàrqueting. Dijous 15 de juny a les 20 h l'Espai Cràter acollirà la, una trobada entre els comerciants de la ciutat. La jornada, conduïda per Carles Martí, permetrà presentar diversos models comercials d'èxit de la ciutat com Magatzems Olot i Cal Marxant. A més, també s'entregaran els reconeixements a la trajectòria, innovació i col·laboració entre els comerciants olotins.La Setmana del Comerç a Olot acabarà el dissabte 17 de juny amb el, una jornada completa dedicada a totes aquelles persones que vulguin gaudir del comerç local de la ciutat. Durant tot el dia, les persones que comprin en algun dels locals associats a l' ACO podran omplir una butlleta i participar en el sorteig d'. Els usuaris i usuàries hauran de dipositar la butlleta a partir de les 19 h a l'espai de l'ACO que s'habilitarà a la Plaça Rector Ferrer i, posteriorment, a les 12 de la nit es portarà a terme el sorteig. Per participar-hi és necessari disposar de butlleta segellada i mostrar el tiquet de caixa corresponent.