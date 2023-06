​L'Eko i Wabi Sabi guanyen la Ruta de les Tapes d'Olot 2023

La Ruta de les Tapes d'Olot 2023 ja té guanyadors. Són els restaurants. Aquest dimecres, l'ha fet públic els guanyadors de l'onzena edició de la iniciativa.Durant un mes, del 5 al 28 de maig,de restauració d'Olot han ofert una tapa i han competit per guanyar un dels dos títols que estaven en joc: el premi popular i el del jurat.L'Eko ha estat el guanyador delformat per diferents professionals del sector. Els restauradors han triat la tapa de tàrtar de "pescaíto frito" amb maionesa cítrica i salicòrnia elaborada pel xef olotí Víctor Camacho. El jurat ha situat en segona posició la tapa de l'Hostal del Sol i en tercera la de Quina Barra.En la, on els ciutadans votaven la tapa que més els hi agradava, el guanyador ha estat Wabi Sabi amb la seva tapa "Bola Wabi Sabi". En segona posició ha quedat El Celler i, en tercer lloc, l'Ansat.