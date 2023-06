La depuradora de l'Alt Fluvià es construirà al polígon de La Serra

Imatge del polígon de La Serra de la Vall d'en Bas Foto: Pau Masó

Laes construirà alde Sant Esteve d'en Bas. Així ho constaten des de l' Agència Catalana de l'Aigua , l' Ajuntament de les Preses i l' Ajuntament de la Vall d'en Bas . Fonts de l', afirmen aque s'ha arribat ai que "les parts implicades consideren que el polígon seria el millor emplaçament", ja que permetria incrementar el cabal ecològic del riu Fluvià. Des de l'Agència, també diuen, però, que la ubicació encara no està del tot tancada i no poden confirmar l'emplaçament definitiu.Tot i la prudència de l'ACA, des dei que la ubicació serà el polígon de La Serra. Fonts del consistori presenc ho han confirmat a aquest mitjà i asseguren que el Consell Comarcal i el SIGMA ja han trobat la parcel·la.L'alcalde de la Vall en funcions,, afirmava durant la campanya electoral a NacióGarrotxa que ja hi ha l'acord amb Acció Climàtica per construir la nova depuradora al polígon del municipi: "Hi ha l'acord per construir la depuradora, probablement, al polígon de la Serra, però que no ocupi ni un centímetre quadrat de sòl agrícola de la Vall". Segons Amat, l'acord preveuque hi ha al municipi i evita que es construeixi una gran infraestructura al Mallol, tal com estava previst: "El que volien fer és treure totes les depuradores petites i fer una macrodepuradora a la zona del Mallol xafant, un cop més, sòl agrícola. Nosaltres ens hi vam negar perquè pensàvem que era molt mal projecte".L'Ajuntament de la Vall d'en Bas va contactar amb el Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) vinculat a la Universitat de Girona, qui els va assessorar en la matèria per evitar que es tirés endavant el projecte d'una depuradora al Mallol i es pogués buscar una alternativa com la que s'ha trobat. "He de dir que, un cop més, és. Hi ha altres municipis que sempre es queixen i no aporten solucions", critica Amat, assenyalant a l'Ajuntament de les Preses, qui també es connectarà a la futura depuradora de l'Alt Fluvià.La nova instal·lació de la Vall d'en Bas recollirà les aigües del poble de les Preses i el seu polígon (que s'hauran de bombar fins al polígon de la Serra) i del poble de Sant Esteve d'en Bas. Les vuit depuradores petites que hi ha a la Vall es mantindran i l'acord amb Acció Climàtica inclou millorar la planta de depuració de la(que és la més vella), la de(que té problemes de rendiment) i la del. La preservació de les depuradores actuals té l'objectiu de seguir alimentant el curs d'aigua dels recs i rius que hi ha a la plana agrícola de la Vall.La nova infraestructura que es projecta al polígon de La Serra és unai ha de permetre millorar el cabal del Fluvià al seu pas per a la Vall d'en Bas i també descongestionar la depuradora d'Olot, la qual es troba al 80% i rep les aigües de la Vall i les Preses.