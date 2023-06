​Reformar i cobrir l'Hospici d'Olot costa gairebé 3 milions d'euros

Posar al dia l'Hospici d'Olot costaria gairebé. Així ho ha comunicat l'Ajuntament al. En concret, el consistori olotí ha sol·licitat una subvenció deper tal de reformar i cobrir un dels edificis més històrics de la ciutat.La convocatòria correspon al Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic del Ministeri, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea mitjançant el programade la Unió Europea. En cas que l'Ajuntament rebi la subvenció demanada, es rebriai el consistori no hauria d'aportar-hi diners. Tot just s'ha fet la sol·licitud, i caldrà esperar setmanes o mesos per saber la resolució.Els gairebé tres milions que l'Ajuntament calcula que val la reforma de l'Hospici surten d'una memòria valorada que es va encarregar als arquitectes, responsables també de la futura piscina coberta i la reforma de diverses places del Nucli Antic com la del Carme o la plaça Major.De la memòria del despatx Un Parell d'Arquitectes se n'ha extret el cost total de l'obra que consistiria a cobrir l'edifici amb una. Això permetria cobrir de manera permanent l'edifici i no haver de muntar i desmuntar cada any la coberta que cobreix durant la tardor i hivern l'Hospici i que el seu manteniment i muntatge costaA més de la instal·lació de la coberta de vidre, els 2,8 milions que ha demanat l'Ajuntament també servirien per, dur a terme, entre altres. Tot plegat serviria per posar al dia un equipament que data del XVIII i que és bé cultural d'interès nacional.