​Apareixen pintades homòfobes contra el col·lectiu LGTBIQ+ a Olot

A través de les xarxes socials, diferents usuaris i entitats LGTBI d'Olot i la demarcació de Girona han denunciat l'que s'ha produït a la capital de la Garrotxa aquesta setmana. Aquest dilluns van aparèixer diverses pintades contra elal mural que Alliberem-nos va pintar fa anys l'entitat a tocar de la plaça Mercat d'Olot. Es tracta d'un pas de zebra de colors situat al carrer Antoni Llopis que representa la bandera del col·lectiu.Des d' Alliberem-nos consideren que es tracta d'una bretolada, però ho cataloguen com "un atac més" contra els defensors dels drets LGTBI. Entre les diverses pintades que s'han fet, s'hi pot llegir "putos gays" o "hi Hitler" i s'hi poden reconèixerEl col·lectiu LGTBI de la Garrotxa ja. De moment, es desconeixen els autors de les pintades i, tot i que hi hagi càmeres de vigilància entorn de la Plaça Mercat, no s'ha pogut identificar ningú. L'Ajuntament d'Olot té previst netejar les pintades els pròxims dies.