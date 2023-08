​Què val ser espònsor de les Festes del Tura d'Olot?

Des de fa anys, leses financen a través de la partida anual que pressuposta l'Ajuntament i també els patrocinis i espònsors que paguen per a fer publicitat durant la Festa Major. Recentment, el consistori ha aprovat els preus dels patrocinis per aquest 2023, entre els quals hi ha la quantitat que s'ha de pagar per posar publicitat als escenaris, al programa de festes o als gots, entre altres.Els patrocinis més cars són aquells que consisteixen a patrocinar un concert al Firal o a la plaça Major. Es difon l'espònsor com el promotor de l'actuació. Aquest patrocini valeuros per a un concert del Firal iper a un concert de la plaça Major. El preu també permet que l'espònsor tingui presència a l'escenari en qüestió, a les pantalles digitals que s'instal·len, al programa de Festes, a l'aplicació mòbil, a les banderoles i a les xarxes socials.Si les empreses no volen patrocinar un concert, però sí aparèixer en la resta d'espais, l'espònsor es redueix asi s'escull tenir presència a l'escenari del Firal o 3.000 si es tria la plaça Major.Un altre dels patrocinis importants són els gots de Festes del Tura. El preu per sortir patrocinat a un dels elements més emblemàtics de la festa major és de. Amb aquest preu es garanteix que aparegui el logotip del patrocinador als 36.000 gots que es distribueixen per Festes del Tura.En últim lloc, hi ha un altre patrocini més barat que vali que inclou només la presència al programa, a la pantalla digital instal·lada als escenaris i a les xarxes socials.