​L'Ajuntament d'Olot posa fil a l'agulla a la conservació i restauració del patrimoni de Can Bolós

Imatge de l'interior de Can Bolós. Foto: Olot Cultura

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat recentmentamb la família Bolós per a la restauració, conservació i exposició de la col·lecció científica que es guarda a la, situada al carrer Major, i un dels edificis més antics de la ciutat construït el 1506. En aquest immoble s'hi guarda un dels patrimonis més importants de la ciutat i un dels primers museus d'Europa. Hi vivia el farmacèutic i botànic, qui a principis del segle XIX va crear una col·lecció única de botànica, zoologia, fòssils, monedes, objectes arqueològics, etc. A l'edifici, encara s'hi conserva la col·lecció de de Bolós, però tambéde finals del segle XVIII i figures originals de pessebre de, considerat el creador del pessebrisme català i amic de Francesc de Bolós.El 2020, l'Ajuntament va fer pública la voluntat de restaurar i exhibir aquest patrimoni que, fins ara, s'ha mantingut amagat i conservat dins la Casa Bolós. En aquell moment, el consistori va dir que calia "trobar les fórmules" per treure a la llum el patrimoni expositiu del farmacèutic olotí. Tres anys després, ara l'Ajuntament i la família de Bolós han concretatper impulsar el projecte aquest 2023.El conveni consisteix a destinarper a l'inici dels treballs de conservació dels materials que es preveu que s'exposin en un futur. El conveni també recull que de cara al 2024 i 2025 l'Ajuntament "adopta el compromís d'aportar els fons necessaris per a l'adequat desenvolupament del projecte". Aquests fons, però, de moment, no s'han concretat.Amb els 80.000 euros que es destinaran aquest any, es farà realitat l'inici d'un projecte que vol mostrar un dels patrimonis més importants de la ciutat. El museu o gabinet de curiositats de Francesc de Bolós éson es va crear. L'Ajuntament considera que la col·lecció és "una de les grans joies" de la ciutat que fins ara no ha estat exposada. El consistori té intenció de poder obrir les portes d'aquest patrimoni i exposar-lo a olotins i visitants. El conveni firmat recentment posa fil a l'agulla a aquest objectiu.