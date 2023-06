​La primera reunió CUP‑PSC evidencia diferències, però possibilitat d'entesa a Olot

Per primera vegada després de les eleccions,s'han assegut aquest dilluns en una mateixa taula per parlar del possible pacte de govern a Olot. Una setmana després del 28-M , els dos partits han posat damunt la taula els seus programes per mirar de trobar punts en comú i explorar una entesa entre els partits d'esquerres de la capital de la Garrotxa.Segons ha anunciat la CUP en un comunicat, la trobada ha servit per constatar que, amb qui es van reunir la setmana passada . "En aquest cas, des de la formació cupaire constaten més diferències que no pas amb ERC", asseguren. Però des de la CUP també afirmen queper tirar endavant aquells projectes de ciutat que compartim". El partit diu que "la prioritat" és acordar el programa de govern per als pròxims quatre anys i, per aquesta raó, "no s'ha parlat de cadires". "Primer volem constatar que hi ha una majoria disposada a aplicar polítiques al servei de la majoria social i del bé comú, i després, en tot cas, parlarem de com s'ha d'organitzar el govern per a fer-ho possible", afirma, portaveu de la CUP.Per part del PSC, la conversa d'aquest dilluns va servir per. Els socialistes no han fet cap comunicat de valoració, però fonts del partit han assenyalat aquesta sensació aLa reunió d'aquest dilluns entre cupaires i socialistes ha servit també per constatar les distàncies entre tots dos pel que fa a l'. A la trobada es va constatar les diferències en relació a la línia ideològica pel que fa al rumb polític que ha de seguir Catalunya. La CUP aposta per la independència i el PSC per l'autonomisme. "En relació a l’àmbit nacional, els dos partits han constatat que tenen projectes de país diferents i que aquesta diferència continuarà reflectint-se al ple municipal", diuen els cupaires en el comunicat.Les converses entre CUP, PSC i ERC seguiran aquesta setmana amb noves trobades. L'objectiu dels tres partits és teixir un pacte d'esquerres després dels resultats del 28-M que van atorgar quatre regidors a la CUP, quatre al PSC i tres a ERC, arribant així als 11 regidors que fan la majoria absoluta del ple municipal d'Olot.