​Horaris, balls i dies: la guia per no perdre't la faràndula d'Olot per Corpus

Dissabte de cercavila

Diumenge de ball a plaça

Aquest cap de setmana serà un dels dos únics moments de l'any en què es podran veure les figures més emblemàtiques de la faràndula d'Olot:. Tots sortiran al carrer per celebrar la festivitat de Corpus aquest. La cercavila i el ball a plaça permetran tornar a veure les figures olotines després de nou mesos tancades, des de les Festes del Tura 2022.El dissabte serà el moment de la cercavila. Puntualment a les, els Gegants, Cabeçuts i Cavallets sortiran de l'Hospici.de la cercavila serà l'habitual: enfilaran el carrer de l'Hospici cap a la plaça de l'Àngel, carrer Bellaire i carrer Sant Ignasi per arribar a la plaça Major; després es baixarà pel carrer Major, es trencarà per la plaça Pia Almoina, es passarà per davant l'església del Tura i es pujarà cap a la plaça Campdenmàs; des d'allà s'agafarà el carrer dels Sastres direcció al Firal; la cercavila acabarà passant pel carrer de Sant Ferriol, Dolors i Sant Rafel per tornar cap a l'Hospici., si plou a l'inici de la cercavila, s'esperarà a sortir de l'Hospici fins que pari. Depenen de l'hora que s'acabi sortint, es retallarà més o menys recorregut. En cas que la pluja no remeti o aparegui a mitja cercavila, s'acabarà anul·lant l'acte.El diumenge tindrà lloc els balls a la plaça Major. Gegants, Cabeçuts i Cavallets faran els seus tradicionals balls que començaran a les. També tindrà lloc la. Qui vulgui ballar-la, cal que es posi en contacte al telèfon 972 27 91 11 o bé al 972 26 08 93., el ball de diumenge a les 12 h quedaria anul·lat. En el cas de la sardana, es faria a l'Hospici.