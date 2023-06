​El Consell Comarcal de la Garrotxa adjudica les obres de les depuradores de Riudaura i Oix

Imatge de la zona on s'ubicarà la depuradora de Riudaura Foto: Consell Comarcal de la Garrotxa

Plànol de la zona on s'ubicarà la depuradora d'Oix Foto: Consell Comarcal de la Garrotxa

són els dos únics pobles de la Garrotxa que, actualment, no tenen depuradora. Després d'anys d'espera, sembla que aquest 2023 es farà realitat una necessitat imperiosa per als dos nuclis: la depuració de les seves aigües residuals que, fins ara, es llençaven al riu.El Consell Comarcal de la Garrotxa ja ha adjudicat les obres. Ho va fer el passat 31 de maig després de licitar-les el passat mes d'abril . Des del 2018 que el Consell i l'Agència Catalana de l'Aigua estaven treballant per impulsar aquestes actuacions. L'òrgan comarcal és el responsable de les infraestructures de depuració i tractament d'aigües a la comarca. Això significa que també és qui ha d'impulsar aquelles obres necessàries. La construcció de les dues noves depuradores s'ha promogut des del Consell amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Al concurs públic de les obres s'hi van presentar un total dediferents.La construcció de lapuja ai s'ha adjudicat a les empreses Codony Multiservei i Corpi . La nova infraestructura es construirà al sud-est del Molinou, just al costat d'un meandre de la riera de Riudaura. Tindrà una capacitat per tractara, el doble del consum d'aigua que té el poble. La depuradora s'ha projectat per una població de més de 560 habitants. Actualment, Riudaura compta amb 300 veïns.Pel que fa a, costarài els treballs també els portarà a terme l'empresa Corpi. La depuradora es construirà a l'entrada del poble al costat del parc infantil i zona d'aparcament un cop passada la riera d'Oix i a tocar de la principal carretera del poble. Es preveu que sigui soterrada i tingui una capacitat per tractar, equivalent a una població de gairebé 400 persones, tot i que Oix, ara com ara, té 80 habitants.Es preveu que la construcció de les dues noves depuradores pugui començar les pròximes setmanes. Segons els projectes constructius, en el cas de Riudaura, els treballs s'allargaran. Pel que fa a la depuradora d'Oix, podria estar enllestida amb