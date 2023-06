​El Festival Música als Masos 2023 lligarà la música clàssica amb els artistes contemporanis

Dissabte 1 de juliol: Casa Solà-Morales d'Olot – Triosonates barroques

Diumenge 2 de juliol: Mas La Coromina de Riudaura – Ferran Pisà

Dijous 6 de juliol: Mas Vayreda d'Olot – Quartet Vela

Divendres 7 de juliol: Mas Subiràs d'Olot – Trio Reus-Oliu

Dissabte 8 de juliol: Casa Ferrer-Noguer de Besalú – Cosmos Quartet

Diumenge 9 de juliol: Mas Pratdevall de Santa Pau – Sonates de Beethoven OO

Divendres 14 de juliol: Mas Ventós d'Olot – Mariona Camats i Eudald Buch

Dissabte 15 de juliol: Mas Sobeies de la Vall de Bianya – Miquel Bernat

Nova proposta al setembre

El setèja ha destapat tota la seva programació. El certamen se celebrarà, principalment, el mes de juliol. Del, tindran lloc nou actuacions en nou masos pairals de la comarca.Enguany, les actuacions van en una dobla via: la voluntat de portar a la Garrotxa els músics més rellevants del panorama català actual i la voluntat de fer valdre produccions pròpies. Per això, es podrà veure el Quartet Cosmos, Miquel Bernat, el Quartet Vela o el tiorbista Ferran Pisà, a més de propostes de "collita pròpia" com el trio de corda Reus-Oliu, una de les obres més cèlebres del repertori de cambra, el quartet de Schubert La Mort i la Donzella, i una proposta que explorarà la relació musical de la família Bach al voltant de L'Ofrena Musical.Per primera vegada,. La setena edició de Música als Masos es farà deu cases pairals de la Garrotxa, entre elles hi ha el Mas Sobeies de la Vall de Bianya, la Cassa Ferrer Noguer de Besalú o el Mas Coromina de Riudaura. També es visitarà la Casa Solà-Morales, el Mas Vayreda o el Mas Subiràs d'Olot, entre altres.Cada concert constarà de dos torns d'unes cinquanta persones cada un. Els horaris seran a les, menys els diumenges que serà a les 18 i 20 h.A part de la programació regular del juliol, aquest 2023 el Música als Masos s'amplia amb la nova proposta ". Tot i aixoplugar-se sota el certamen d'estiu, l'objectiu és que el projecte camini sol en un futur i tingui autonomia pròpia.La nova proposta, gira al voltant d'un concert de dos torns, els dies 16 i 17 de setembre. Combina l'obra d'un compositor clàssic del segle XX amb la d'un compositor català contemporani, que també serà present un dels dies de l'estrena, i que oferirà una conferència introductòria al concert. Amb la voluntat d'apostar per les avantguardes artístiques, els recitals es fan en col·laboració amb RCR Arquitectes, que posen l'Estudi Barberí d'Olot com a escenari.Aquest 2023, el nou apartat del Música als Masos permetrà escoltar el Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg i tres obres del reusenc Josep Maria Guix: Com un núvol lleuger, Suaument, dins la tristesa i Soroll d'aigua.Les entrades per a totes les actuacions del setè Festival de Música als Masos ja estan disponibles a la pàgina web del certamen . El preu general és de, 12 per als socis i 7,5 per als menors de 30 anys. Els menors de 14 anys tenen entrada gratuïta.