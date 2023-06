Marc Güell, Núria López i Blai Mallarach, finalistes del Garrotxí de l'Any

són els finalistes alque organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques. El guardó té l'objectiu de reconèixer la tasca que ha fet durant el 2022 un garrotxí. Després d'un període de votació popular, aquests han estat els tres finalistes:, olotí de 41 anys, és un investigador biomèdic que el 2022 va rebre el Premi Nacional d'Investigació per a Joves que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació. El jurat va valorar "el potencial" de les aportacions de l'olotí en l'aprofitament de la biologia sintètica per a la generació de nous principis bàsics de biologia molecular que permeten dissenyar sistemes biològics., santapauenca de 28 anys, és cantant. El 2022 va ser finalista del programa de TV3 Eufòria . Des de llavors, López ha rellançat la seva carrera artística amb un disc i la participació al musical Rey León de Madrid., olotí de 36 anys, és jugador de waterpolo. El 2022 va guanyar el mundial amb la selecció espanyola. La competició es va disputar a Budapest i Mallarach es va penjar la medalla d'or després de ser un dels jugadors més destacats de la selecció durant la competició amb 9 gols en tot el Mundial. Actualment l'olotí juga al CN Barceloneta.El Premi Garrotxí de l'Any s'atorgarà aquest mes de juny en una gala. El jurat responsable de seleccionar el guanyador està format per:, presidenta del CIT;, empresària;, advocada i assessora d’empreses;, gerent de Integra;, president de Càritas Garrotxa;, activista cultural;, presidenta del ACO;, director general d’Olot TV i Radio Olot; i, director de La Comarca d’Olot.