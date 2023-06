​La CUP llença la pilota al PSC després d'entendre's al 100% amb ERC per governar Olot

Les assemblees de la CUP influiran en les negociacions?

Lacontinuen treballant per configurar un possible govern d'esquerres a la ciutat d'Olot després dels resultats de les eleccions del 28-M . Aquesta setmana ja s'ha fet la, on s'ha constatat, segons els cupaires, "una entesa pràcticament total" pel que fa al programa de les dues formacions. En declaracions a, el candidat de la CUP,, assegura que a la reunió amb ERC "va quedar palèsi no hi va haver cap punt de discrepància".L'entesa entre CUP i ERC permet sumar forces entre les dues formacions més pròximes de les esquerres olotines. Els cupaires posen en relleu que ara les dues formacions sumarien 7 regidors, "només un menys que Junts" i amb aquesta forçaperquè s'acosti al programa cupaire i republicà.Tant és així que llancen un missatge directe als socialistes de cara a les negociacions que puguin donar-se la setmana que ve: "", diu Gasulla. El portaveu de la CUP considera que la formació de Josep Guix només podrà governar amb el pacte d'esquerres, ja que l'entesa entre Junts i ERC és pràcticament segura si el pacte entre CUP, ERC i PSC falla. Gasulla considera que el PSC és el seu "segon soci", perquè l'entesa amb ERC és total, i diu que els socialistes han de triar si "vol ser un agent actiu i fer propostes" o "un partit a l'oposició".El PSC i la CUP han mantingut contactes informals aquesta setmana, però. "No podem donar un rang de reunió als contactes que hem fet fins ara amb el PSC. Veurem la primera trobada com va i haurem de començar a entendre si el PSC està per un canvi o per mantenir el govern de Junts", assegura Gasulla. En la reunió CUP-PSC de dilluns, la idea és parlar de programes i explorar la possibilitat de fer-los coincidir. "L'objectiu és que això surti", diu el portaveu de la CUP.En la primera setmana de negociacions per al nou govern d'Olot, la CUP ha tirat d'un "equip de negociadors" que té la confiança de l'assemblea per avançar en les converses amb altres partits. D'aquesta manera es busca queDurant els últims mesos, la CUP Olot també ha configurat un equip de treball format per les 10 primeres persones de la llista que treballa sense la necessitat de validar constantment totes les seves accions davant l'assemblea, tot i fer-ho amb posterioritat. "Les deu primeres de la llista són 10 persones que tenen responsabilitat i confiança per part del grup per anar avançant coses. Quan es detecten coses de debat i susceptible de discrepàncies, es convoca l'assemblea", explica Gasulla.Per això,, dos dies després de la trobada amb el PSC,per informar de l'estat de les negociacions i exposar les estratègies i possibles escenaris. Segons informen des del partit, a l'assemblea de la CUPper intentar un canvi de govern a la ciutat.