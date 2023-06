INNOVACC coordina un projecte amb diversos escorxadors per reutilitzar les aigües residuals

Olot Meats, l'impulsor del projecte

El clúster català de la carn i la proteïna alternativacoordina el projecte, que té com a objectiu transformar la indústria amb estratègies innovadores de reutilització de les aigües residuals. Als escorxadors, l'aigua és destinada principalment a processos productius on es troba en contacte directe amb el producte. Malgrat això, una part molt important té un alt potencial per ser regenerada i reutilitzada en altres dels processos però la normativa actual no ho permet.En aquest context i davant la falta d'aigua, REAQUA busca demostrar la viabilitat de cinc tecnologies basades en processos de membrana i oxidació avançada per tal de podermés enllà del productiu (el que està en contacte amb la carn).El projecte pretén detectar els factors "limitants" que ara com ara existeixen per a les empreses del sector carni en aquest àmbit i, un cop identificats, poder aplicar i validar aquestes tecnologies com a tractament terciari a escala pilot, que permetin complir amb els requisits establerts per poder fer ús de l'aigua tractada en activitats externes al procés productiu. I també "incidir" en aquestes normatives que en limiten els usos.El gerent del clúster,, explica que a hores d'ara la reutilització es limita només al reg. "Però no sempre hi ha aquesta necessitat en un escorxador. En canvi, sí per netejar corrals, camions i d'altres zones on ara no està permès per normativa de salut", remarca Casas.A partir de l'aplicació d'aquestes tecnologiesi amb els resultats obtinguts es farà una guia pràctica per ajudar les empreses del sector a seleccionar les tecnologies de posttractament més adequades. "D'aquesta manera els escorxadors participants podran, amb aquests sistemes, assumir els estàndards de qualitat requerits per l'administració per poder-les reutilitzar", explicade la UVic.Vega, a més, posa xifres a aquesta aigua amb potencial per a ser reutilitzada:. "Potser amb un 15% no se li posa cara, però es tractaria d'un volum de 700 piscines olímpiques. Si fóssim capaços de tractar i recuperar tota aquesta aigua això podria suposar molt en la situació que estem", insisteix la investigadora.El projecte d'Innovac s'ha fet públic justament un mes després quedestapés xifres i dades sobre el consum d'aigua de l'escorxador d'Olot . L'empresa olotina té llicència per consumir 500.000 metres cúbics d'aigua a l'any, el que representa una cinquena part del consum total que fan els garrotxins en un any.L'escorxador d'Olot (), doncs, és un dels escorxadors que participa al projecte d'INNOVAC i, de fet, el lidera. A més de l'empresa olotina, també participen al projecte el Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA i Sala de desfer i magatzem frigorific J. Viñas SA.A més, eli l'(ICRA) són els centres tecnològics i de recerca que participen en el projecte, que compta amb un ajut en el marc del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 per a l'execució de projectes pilot innovadors.Els dos centres han dut a terme un estudi exhaustiu per caracteritzar les aigües provinents de diferents escorxadors i avaluar la seva variabilitat en el temps. A més, s'està desenvolupant la metodologia específica que ha de permetre verificar els potencials riscos associats a la reutilització d'aquestes aigües dels escorxadors, amb l'objectiu de garantir la seva seguretat tant per al medi ambient com per a la salut humana.