​L'Hospital d'Olot impulsa la Xarxa d'Innovació en Salut de Girona, un «laboratori» d'investigació tecnològica

Robòtica, intel·ligència artificial, drons, impressions 3D o aplicacions mòbils. Aprofitar les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a l'àmbit sociosanitari és l'objectiu de la, una aliança detant públiques com privades, entre les quals hi ha l'Hospital d'Olot. Volen impulsar projectes d'innovació i recerca per, després, compartir-los. I fer-los arribar no només al conjunt de la demarcació, sinó també més enllà de la regió sanitària de Girona.La Xarxa s'ha presentat i constituït oficialment en una jornada que s'ha fet aquest dijous a l'auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona, que ha comptat amb un centenar de participants. El gerent de la regió sanitària,, ha exposat que la intenció és crear una mena de "laboratori" de projectes per sumar esforços a l'hora de, per exemple, buscar finançament o desenvolupar-los.La referent d'innovació a la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa,, que ha liderat la iniciativa, ha explicat algun dels projectes en els quals ja s'està treballant a les comarques gironines. Entre les propostes "estrella" hi ha laper immobilitzar fractures de les extremitats superiors: "Ajudaria molt a escala d'atenció hospitalària poder garantir que les immobilitzacions es fan de manera correcta i augmentaria molt la capacitat de resolució dels Centres d'Atenció Primària (CAP)".Una altra proposta, i just després de presentar el projecte pilot , seria crear. Durant la jornada també han donat a conèixer altres experiències innovadores com l'ús d'intel·ligència artificial aplicada als processos alimentaris o el BC Sentinel, un Whatsapp català entre professionals i pacients.Carreras ha exposat que, a més, la Xarxa serveix per anar creant sinergies de cara a la creació delque, pivotant al voltant del nou Trueta i l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès), aglutinarà atenció, formació i investigació en un mateix espai.La Xarxa està integrada actualment per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa , la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, la Fundació Hospital de Campdevànol, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'Idibgi, l'IAS, el Trueta, l'ICS, la Fundació Salut Empordà, la Clínica Girona, la Clínica Bofill, Albera Salut i la UdG, amb el suport institucional dels serveis territorials de Salut a Girona.