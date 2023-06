Un vot mal comptat deixa en suspens els resultats electorals d'Olot

Un cartell de la Junta Electoral d'Olot als Jutjats d'Olot Foto: Pau Masó



La Junta d'Olot manté els resultats, però Activem Olot presentarà recurs

Olot 2023 Totes les dades Cens total: 24.081 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 11.415 47,40% Abstencions: 12.666 52,59% Vots nuls: 225 1,97% Vots en blanc: 291 2,60% Partit Vots % Regidors

Situació inversemblant la que s'ha viscut aquest divendres al matí als jutjats d'Olot durant el recompte general dels resultats del 28-M. Tal com marca el procediment d'unes eleccions, las'ha reunit cinc dies després de la votació per revisar els resultats obtinguts. La sessió ha començat a les 10 del matí i s'ha allargat més de quatre hores. No hi ha hagut incidències remarcables fins que s'ha arribat a l'última mesa d'Olot, en concretL'acte de la mesa en qüestió recollia que "per error". L'acte també especificava que "el vot per correu no havia arribat". Tot i això, segons la llei,, independentment de si el vot ha arribat a la mesa o no. Per tant, aquesta votant no hauria d'haver pogut votar presencialment, tot i que la mesa li va deixar i ho va fer constar en acte. Durant el recompte, la Junta Electoral d'Olot ha comprovat que en el cens que tenia la mesa la votant constava com a sol·licitant del vot per correu i, tot i això, se li va permetre dipositar la papereta a l'urna, encara que no podia fer-ho.Davant aquesta situació, la Junta Electoral d'Olot ha traslladat el cas per telèfon a lai aquesta li ha respost que hi havia diferents maneres de solucionar-ho: que es mantinguessin els resultats, ja que el vot per correu no va arribar i, per tant, aquella persona no havia votat dues vegades; que es traslladés la situació a la Junta Electoral Central; o bé, que, la qual cosa suposaria eliminar 130 vots de Junts, 102 de la CUP, 83 del PSC, 49 d'ERC, 21 d'Activem Olot, 14 d'Olot en Comú, 13 d'Olot+ i 12 de Vox. Aquesta tercera opció tindria, ja que restaria un regidor a ERC i l'atorgaria a Activem Olot, empatant totes dues formacions a dos regidors.Davant la situació, la Junta Electoral ha decidit aturar el recompte per deliberar quina decisió prenia. Al cap de deu minuts, ha comunicat queperquè "la incidència del vot de la senyora no és tan rellevant a l'hora de realitzar l'escrutini" i "el problema no és proporcional a la conseqüència que suposaria anul·lar tots els vots de la mesa". A més la Junta també considera que la senyora no va votar dues vegades i es respecta la decisió de la mesa electoral de deixar-la votar.Tot i que tal com estaven , hi ha lai així ho farà, a qui anul·lar tots els vots de la mesa de l'Institut Garrotxa li serviria per aconseguir, ja que va quedar a només dos vots de robar-li a ERC . La formació liderada per Jordi Rubió té un dia per presentar el recurs. Un cop arribi a la Junta Provincial, aquesta tindrà vint-i-quatre hores per resoldre'l i anunciar si anul·la tots els vots de la mesa B de l'Institut Garrotxa o deixa els resultats igual, tal com ha fet avui la Junta Electoral d'Olot. Només en el primer cas Activem Olot obtindria els dos regidors i faria moure l'escenari polític actual.