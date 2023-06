Pere Gómez, l'últim intent de les esquerres per governar Olot: «Ha arribat el moment d'anar conjuntament»

Fa vuit anys va faltar "experiència"

Gómez en una imatge d'arxiu al ple municipal d'Olot. Foto: Martí Albesa

L'entesa entre CUP i PSC i un govern d'11 regidors

"Ha arribat el moment de què les esquerres anem conjuntament"

La situació actual que viu la política municipal d'Olot no és nova. La possibilitat d' un pacte d'esquerres entre ERC, PSC i la CUP ja va existir fa dos mandats enrere., les eleccions municipals van deixar un escenari amb 5 regidors d'ERC, 3 del PSC, 3 de la CUP i 1 d'Olot en Comú. Feia quatre anys que Mia Corominas havia aconseguit l'alcaldia i les esquerres tornaven a sumar majoria. En aquell moment,era el portaveu d'ERC, la segona força més votada. Els partits van començar a explorar possibilitats, però el pacte finalment no va proliferar, Gómez es va quedar a les portes de l'alcaldia i Corominas va continuar quatre anys més al càrrec."Segurament, ni uns ni altres, per decidir fer un pacte a 4 bandes", admet ara Gómez. Qui va simbolitzar l'últim intent de les esquerres per governar Olot diu vuit anys després que el fet que la CUP entrés per primera vegada a l'Ajuntament i que fos una sorpresa que ERC aconseguís cinc regidors, van ser dos factors que van influir: "La CUP ens van dir, escolta, nosaltres us donem suport extern, però no entrem a govern, i llavors, que segurament mirant-ho en distància tenia la seva lògica ser prudents i no fer un govern en minoria", recorda l'expolític republicà.Ara, però, és la CUP, precisament, qui lidera l'opció de canvi gràcies als resultats del passat diumenge. La pilota està a la seva teulada i igual que fa vuit anys, es dona una majoria d'esquerres. "Les semblances hi són., tenen prou capacitat per liderar una opció de canvi que implica un acord a tres bandes", diu Gómez comparant la situació del 2015 amb l'actual.Per a l'exportaveu d'ERC Olot, a part de la CUP, també ha canviat el PSC respecte fa vuit anys, sobretot, després de l'1-O. Per això, Gómez admet que: "Això és una qüestió no tant del partit en l'àmbit nacional o estatal, sinó del partit a escala municipal. Què representa el PSC a la ciutat d'Olot? El que recomano és que deixin de banda les directrius estatals o nacionals i que es fixin en la ciutat d'Olot i què es pot fer per millorar Olot. Si posats els programes sobre la taula, CUP i PSC, i després nosaltres, veiem que no ens posem d'acord de cap de les maneres, doncs mira, què hi farem...".Gómez no veu la possibilitat d'un govern de CUP i ERC amb el PSC donant suport des de fora. Precisament, això és el que li va plantejar la CUP el 2015 i ell ho va rebutjar: "És complicat explicar a la ciutadania que faràs alcalde a la segona força política més votada. Si a més a més resulta que aquest govern el fas amb minoria, no té gaire sentit perquè quan sigui l'hora d'aprovar coses tindràs molts problemes, començant pels pressupostos", diu l'exportaveu republicà a l'Ajuntament d'Olot., és a dir, el pacte entre els tres partits: CUP, PSC i ERC.Malgrat tot, Pere Gómez creu que les tres formacions ho han d'intentar: Crec que, potser, ha arribat el moment de què les esquerres, sobretot a escala local, anem conjuntament. És que sinó les esquerres no governarem mai". Qui va estar a punt d'aconseguir l'últim govern d'esquerres a Olot dona també aquest consell als partits que aquests dies estan en negociacions: "Que tinguin el cap fred, que internament facin els debats que hagin de fer, que facin les trobades que calgui els uns als altres amb els uns amb els altres i sobretot que no facin gaires declaracions públiques perquè els acords i els pactes com més honestament es facin i com més fredament es facin segurament tenen més recorregut".