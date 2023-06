​El Varietats Autòctones 2023 comptarà amb vuit artistes garrotxins

El festival de músicacelebrarà la tercera edició aquest 2023. Ho farà el cap de setmana. Durant tres dies, la ciutat d'Olot comptarà amb diversos concerts d'artistes garrotxins. De fet, l'objectiu del festival és posar en relleu la música local i ser un aparador per als grups emergents del territori.Després d'obrir una convocatòria en línia on es van rebre 25 propostes, el certamen organitzat per Músiques Aspres n'ha escollit vuit que seran les que es podran veure aquesta edició. El divendres 16,presentarà el seu projecte pop d'aires metafísics al fortí de Sant Francesc a les 21 h. Aquest serà el concert inaugural de l'edició d'enguany.Dissabte serà el dia fort amb sis actuacions. De les 17 h a les 21 h tocaran al Parc Nou el duo de folk, la neoclàssica d'aires indis i jazzacompanyada de Carla Gonzàlez, el grup Santa Mandra i el rock de. A partir de les 22 h els cocnerts es traslladaran a la plaça del Carme en el marc del Karma Fest . Allà hi actuaran el jove cantautori el grupEl Varietats Autòctones 2023 acabarà diumenge a les 18 h amb un concert especial al mirador de Castellfollit de la Roca. Anirà a càrrec de la música d'arrel de. Totes les actuacions són gratuïtes.